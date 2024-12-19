新北鶯歌某國小教師突墜樓 經搶救後不治

霸凌案件成話題，新北傳鶯歌區某國小有教師從五樓墜樓後送醫不治。圖／報系資料照

新北傳鶯歌區某國小有教師從五樓墜樓後送醫不治。新北教育局證實，第一時間陪同前往醫院並聯繫家屬，將做好後續協助；該校表示，教師在校表現積極主動，表現也都良好，也未接獲霸凌情形，原因仍待釐清，請外界勿做過多揣測。

據了解，該教師為一名50歲上下男性組長，早上10時多事發後送至聖保羅醫院，經搶救後仍不幸身亡。教育局說明，針對新北某校教師於校內發生意外事件，校方第一時間陪同前往醫院並聯繫家屬，後續將全力協助家屬所需及提供相關諮詢。

教育局表示，學校表示該師在校表現積極主動，教學及學生輔導各項事宜表現良好，也沒有接獲霸凌相關情形，意外原因目前尚待釐清，也請各界勿做過多揣測，以免不實訊息影響家屬及校園安定。

教育局補充，學校已妥處該師校內相關工作與課務，並視學校師生需求提供相關輔導支持與資源，追蹤關懷師生身心情形以穩定校園。

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