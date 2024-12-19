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竹縣警破29件詐騙集團案 查獲不法利達3.2億元

中央社／ 新竹縣19日電

新竹縣警察局說，今年1月至12月中旬查獲詐欺集團達29件共370人，查獲不法利得新台幣3.2億元，其中假投資詐騙件數與財損最多，民眾應提高警覺，可打165反詐騙專線諮詢。

新竹縣警察局今天舉辦反詐騙宣導記者會，縣長楊文科、警察局長宣介慈、刑大大隊長李奇勳等人出席，李奇勳報告表示，今年1月至12月中旬查獲詐欺集團29件共370人，詐欺手法以「假投資」、「假網拍」及「解除分期付款」為多，而假投資詐騙的財損金額最高。

李奇勳說，在被害人年齡部分，平均分布在21至60歲區間，顯見各個年齡層都可能受騙；另阻詐部分已成功攔阻詐騙186件、攔阻金額達1億2128萬餘元。

他表示，詐騙集團還會收購外籍人士電話卡與金融帳戶等為犯罪工具，其中有越南籍被害者因至電信申請門號，提供帳戶等資料，遭轉用為詐騙集團的人頭帳戶與號碼。

警方表示，民眾若有任何疑慮，應立即撥打「165」反詐騙專線、「110」或至派出所尋求協助，透過了解詐騙、提高警覺、冷靜判斷、審慎查證等防詐心法，避免落入詐騙陷阱。

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