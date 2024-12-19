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寵物柯爾鴨走丟老翁帶回 涉侵占遺失物

中央社／ 新北19日電

新北市新莊區日前發生一隻寵物「柯爾鴨」走失，曾姓飼主報案提告侵占遺失物，警方追查發現是邱姓老翁帶回，邱翁稱擔心鴨子被車撞才帶回安置，但侵占遺失物為公訴罪，邱翁仍遭送辦。

新北市政府警察局新莊分局以訊息說明，曾姓飼主16日發現鴨子不見，經調閱監視器發現鴨子15日從工地飛出，1名騎著腳踏車的老翁將鴨子裝進袋子，曾女看完畫面後提起侵占遺失物告訴。

警方18日在五股區新五路二段一帶，找到拾獲鴨子的邱翁，初步觀察，鴨子外觀無損傷。

邱翁向警方供稱，他看到鴨子在路上亂走，擔心鴨子被車輛追撞，才會先將鴨子帶回安置。曾姓飼主了解事件原委後想撤告，不過侵占遺失物為公訴罪，無法撤告，警詢後依法將邱翁函請新北地方檢察署偵辦。

侵占 鴨子

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