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北市11月反詐 財損金額較10月減少3億元

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市警察局今天舉行記者會，說明最新反詐成果，根據分析「打詐儀表板」11月份受理案件數，較10月份減少30件(減少1.5%)、財損金額較10月份減少3億961萬元(減少14%)，其中以假投資詐騙案件占20%、財損金額占68%最高。

警察局表示，為打擊詐欺犯罪，警察局11月18日至29日，執行今年第4波打詐專案，專案期間內，查獲103件詐騙集團，犯嫌663人，查扣不法所得8451萬餘元、汽車13輛，並溯源系統商、水房首謀、金主、控盤首腦等核心成員56人。

近期詐騙集團，將目標鎖定民眾不動產，近期發生多起詐騙集團利用退休或高齡族群，對於不動產法令及申辦程序生疏，以網路社群假投資訊息吸引長者加入投資群組，再用話術說服長者將名下房產抵押給民間借貸公司，籌措資金進行投資反遭詐騙。

北市警察局局長李西河提醒，臉書、Line、IG等網路平台廣告中看到飆股、穩賺不賠、快速獲利、要求加入群組、免費教學等字眼，通通都是詐騙，切勿下載不明軟體進行投資。

為防制詐欺集團騙取被害人抵押不動產，警察局與地政局持續推動防詐互聯網機制，更把「打詐儀表板」人形立牌結合預防不動產詐騙宣導素材，置放於北市6大地政事務所及6處地政便民工作站，提醒民眾觀覽，檢視有無落入詐騙圈套。

地政人員在受理民眾或年長者「不動產抵押權設定」送件，發現有可疑情形時，將第一時間通知家屬確認及警方到場關懷提問，作為民眾最後一道把關防線。

北市地政局局長陳信良表示，今年8月起，北市各地所針對非金融機構抵押權設定案，全面實施防詐關懷措施，所有權人親自到地所送件時，地所除提供防詐文宣外，每案均會有審查人員詢問進行確認，讓民眾能再停下來想一想自己是否正被詐騙，爭取最後一個踩剎車的機會。

因為詐騙案件頻傳，為讓市民掌握不動產異動情形，各地所免費提供地籍異動即時通服務，該服務今年截至目前已受理近2萬4千件，市民可以設定2組不限本人的行動電話或電子信箱號碼，當不動產有申請移轉或補發權狀時，會發送簡訊及電子郵件，讓市民可以盡早防範，請市民朋友盡速到地所申請。

左起：刑事警察大隊大隊長盧俊宏、警察局局長李西河、地政局局長陳信良、地政局副局長王瑞雲，聯合舉行記者會，說明台北市最新反詐措施。記者廖炳棋/翻攝
左起：刑事警察大隊大隊長盧俊宏、警察局局長李西河、地政局局長陳信良、地政局副局長王瑞雲，聯合舉行記者會，說明台北市最新反詐措施。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑警大隊大隊長盧俊宏，說明台北市最新的反詐成果。記者廖炳棋/翻攝
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北市 詐騙集團 警察

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