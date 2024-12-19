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男大生揮刀釀傷 醒吾科大生輔組長醫院外肉身擋鏡看記者證

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

卓姓男大生昨晚與劉姓男大生相約中國文化大學旁談判，揮刀釀傷，今遭依殺人未遂罪嫌送辦，士檢複訊聲押，今傳出卓男昨晚被戒護就醫時，醒吾大學師長在醫院外刻意阻擋媒體鏡頭，事後還稱「只是關切」，校方今午致歉。

警方調查，醒吾科大18歲卓姓男大生從網路遊戲中認識中國文化大學20歲劉姓男大生，兩人另結識一名女網友，並產生好感，劉男透過社群軟體傳訊卓母「知道你兒子在外面騷擾女生？」，卓一怒之下昨午與劉相約文大旁談判，一見面就抽出菜刀揮砍，兩人左手皆受刀傷。

據悉，2人案發後皆被送往新光醫院治療，其中，卓男遭逮、在戒護中就醫，傷勢包紮好後準備隨員警返回警局時，醒吾科大一名男性師長在醫院急診室外，見有記者拍攝，立刻上前詢問記者身分、要求記者出示記者證，並用身體、手臂阻擋攝影鏡頭，該名郭姓記者捕捉不到畫面，無奈勸說「大哥，好了啦」，該名師長也回應「大哥，何必呢？」

對此，醒吾科大今午表示，該名師長是校內進修部同仁、沈姓生輔組長，依據他事後回報，學校在案發第一時間啟動關懷機制，他遂前往醫院陪同學生了解狀況，看見有人在拍攝，基於保護學生原則上前詢問，後續了解媒體工作需求後就未阻擋，只在旁邊關切，可能是因為天色昏暗導致雙方溝通有誤會。

然而，相關影像流出並顯示，沈男非但用身體阻擋攝影鏡頭，還伸手遮擋，甚至顧左右而言他，稱「你手機挺不錯的欸」，對此醒吾校方表示，將針對同仁溝通技巧加強教育，也對媒體記者致歉。

相關影像流出並顯示，沈男非但用身體阻擋攝影鏡頭，還伸手遮擋，甚至顧左右而言他，稱「你手機挺不錯的欸」，對此醒吾校方表示，將針對同仁溝通技巧加強教育，也對媒體記者致歉。記者李隆揆／翻攝
相關影像流出並顯示，沈男非但用身體阻擋攝影鏡頭，還伸手遮擋，甚至顧左右而言他，稱「你手機挺不錯的欸」，對此醒吾校方表示，將針對同仁溝通技巧加強教育，也對媒體記者致歉。記者李隆揆／翻攝
相關影像流出並顯示，沈男非但用身體阻擋攝影鏡頭，還伸手遮擋，甚至顧左右而言他，稱「你手機挺不錯的欸」，對此醒吾校方表示，將針對同仁溝通技巧加強教育，也對媒體記者致歉。記者李隆揆／翻攝
相關影像流出並顯示，沈男非但用身體阻擋攝影鏡頭，還伸手遮擋，甚至顧左右而言他，稱「你手機挺不錯的欸」，對此醒吾校方表示，將針對同仁溝通技巧加強教育，也對媒體記者致歉。記者李隆揆／翻攝

文化大學 溝通技巧 醒吾科大

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