影／搭錯車惱怒掏槍恐嚇小黃運匠 男從新莊逃到三峽仍被逮

新北市34歲張姓男子，前天在新莊區坐上1輛uber小黃計程車，但被告知另有客人預約無法載他，竟惱羞成怒掏槍恐嚇、扭打、拿辣椒水噴司機眼睛。後來他另外搭車逃到三峽，仍被警方查獲。

56歲陳姓司機前天凌晨4時許，將uber小黃計程車開到客人指定的新莊區富貴路與中貴路口停靠，沒多久張姓男子開門上車，但被發現不是事前預約叫車的客人，於是請他下車，雙方因此發生口角衝突。

結果張男竟掏出1把手槍恐嚇但未擊發，被陳姓司機奪槍扔到路旁，2人隨即下車拉扯扭打，張男又掏出辣椒水噴向司機眼睛。司機趁隙上車駛離現場，開至中原路、中港路口停靠向店家求助，並打電話報警。