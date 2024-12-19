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「母湯喔」男子騎機車後載單人床趴趴走 警將開罰

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市有網友貼文指稱，一名男騎士騎機車行經北區北門路口，違規超載單人床行駛，看起來相當危險。台南市警五分局下午說，影片中男騎士已違反道路交通管理處罰條例規定，機車附載物品未依規定，可處300到600元罰鍰，警方將通知車主到案說明，依法舉發。

網友PO文今天上午10點多看到男騎士騎機車行經北區北門路口，違規超載單人床行駛，並說:「老公你看」、「傻眼⋯⋯這樣是可以的嗎」、「說不定人家經濟不好，沒有車啊，不然要他怎麼辦」、「說不定他需要一張二手的床睡覺」、「好吧⋯也是有可能」。

台南市警六分局交通組長許双繻說，道路交通管理處罰條例第31條第5項機車附載物品未依規定，可處300到600元罰鍰，警方將通知車主到案說明，依法舉發。警方呼籲駕駛人，騎乘機車載運物品，高度不能超過肩膀、寬度不能超過手把外緣10公分，長度不得超過後輪軸50公分，以確保安全。

台南市一名子男子騎機車後載單人床行駛北區北門路，相當危險，警方將依法開罰。圖／民眾提供
台南市一名子男子騎機車後載單人床行駛北區北門路，相當危險，警方將依法開罰。圖／民眾提供

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