英國情人送禮物卡海關？女子衝郵局欲付費領回險遭詐騙

桃園市觀音區一名42歲菲籍女子日前在網路上認識一名自稱汽車高階銷售主管的英國籍男子，對方以甜言蜜語取得女子的信任，隨後說要寄禮物給女子，但包裹卡在海關，要支付手續費美金200元才能領出。女子認為金額不大因此信以為真，昨下午前往郵局匯款時行員察覺異狀，通報警方到場及時阻詐。

大園分局草漯派出所昨下午4點多接獲轄內郵局通報，一名菲籍女子欲臨櫃匯款美金200元，但收款人卻是用一般的郵局帳戶，並非外幣帳戶，行員覺得有異對其關懷提問，女子用不流利的中英文對談，行員在女子的回答中聽出「包裹」、「海關」等關鍵字，研判她可能遭詐騙，隨即請警方前往關心。