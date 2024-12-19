低溫首重保暖 嘉市消已護送6人就醫
今天氣象署發布低溫特報，冷氣團影響下導致天氣越晚越冷；嘉義市消防局統計本月15日至今有6件因氣溫驟降OHCA（心肺功能停止）送醫；市消防局呼籲注意保暖，身體如有感到不適要盡早就醫。
嘉義市消防局統計12月15日至今的出勤救護中，有6名長輩疑因天氣寒冷OHCA送醫；15日有1件，報案時氣溫13度。16日有2件，氣溫14度。17日有2件，氣溫11度。18日有1件，氣溫13度。今天有1件，報案時氣溫12度。
消防局表示，出勤救護的時間大部分在凌晨4、5點，都是家人發現後報案，身體出現狀況通常比發現時間早，會發生猝死常是本身即有心血管方面疾病，室內不像室外那麼冷，但是寒流來襲，室內溫度還是會比平常來得低，有心血管疾病患者要注意保暖；如果在爬樓梯、出力等平常活動已經感到不舒服，要盡快找醫師評估。慢性疾病患者也要好好控制血壓、血糖。
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