低溫首重保暖 嘉市消已護送6人就醫

今天氣象署發布低溫特報，冷氣團影響下導致天氣越晚越冷；嘉義市消防局統計本月15日至今有6件因氣溫驟降OHCA（心肺功能停止）送醫；市消防局呼籲注意保暖，身體如有感到不適要盡早就醫。

嘉義市消防局統計12月15日至今的出勤救護中，有6名長輩疑因天氣寒冷OHCA送醫；15日有1件，報案時氣溫13度。16日有2件，氣溫14度。17日有2件，氣溫11度。18日有1件，氣溫13度。今天有1件，報案時氣溫12度。