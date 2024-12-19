高雄18歲男大生騎車遭砂石車輾斃 警疑機車無胎紋打滑送命

高雄市仁武區今天上午發生死亡車禍，某科技大學夜間部學生何姓男子騎機車經過彎道，疑不慎打滑，偏向人車倒地，遭對向砂石車輾過，送醫不治。確實肇事原因由警方調查。

警方表示，今上午8時許，何姓男大生（18歲）剛由家中騎車外出，沿仁武區仁林路直行，經過彎道時自摔，偏向倒向對向車道。

不巧，對向正有黃姓男子（58歲）駕駛砂石車而來，煞車不及，輾過何姓男大生。警、消據報到場，發現何姓男大生身體多處擦挫傷、意識昏迷，趕緊送醫，但何男於今天上午9時仍告不治。

警方勘查，何男的機車前輪幾乎沒有胎紋，懷疑他過彎時自摔滑入對向車道，造成雙方發生碰撞而致命。

警方對砂石車司機黃姓男子酒測，無酒精反應，依過失致死罪嫌移送法辦。