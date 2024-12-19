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高雄4車連環車禍釀1傷 吊臂車撞斷路樹、消防車也受阻

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市三民區今天上午發生連環車禍，1輛廂型車煞車不及，撞前車後偏向，又撞上另1車道的重型吊臂車，致吊臂撞斷中央分隔島的路樹，共4車受損，1人受傷送醫。因車禍占2車道一度塞車，連消防車也受阻。確實肇事原因由警方調查。

今天上午9時25分，陳姓男子駕駛白色轎車，直行三民區澄清路外車道，因路邊有輛轎車起動，他減速後，遭後方嚴姓男子駕駛的廂型車追撞，陳男的轎車又向前撞上王姓女子的租賃休旅車。

嚴姓男子的廂型車追撞陳男轎車後，偏向進入內車道，撞上楊姓司機直行內車道的重型吊臂車，吊臂車急煞，吊臂瞬間撞斷中央分隔島的路樹。這場連環車禍造成澄清路北上車道塞車，還有執行任務完畢的消防車，也塞在車陣中。

警方據報到場疏導交通，發現駕駛廂型車的嚴姓男子受傷，立即通報消防局將嚴男送高雄長庚醫院急救，暫無大礙。確實肇事原因由警方調查中。

高雄市三民區澄清湖今天上午3輛轎車與1輛重型吊臂車出車禍，吊臂車還撞斷路樹。記者林保光／翻攝
高雄市三民區澄清湖今天上午3輛轎車與1輛重型吊臂車出車禍，吊臂車還撞斷路樹。記者林保光／翻攝

塞車 車禍 車道 高雄市

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