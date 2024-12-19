惡作劇？台東馬偕接恐嚇信件「帶開山刀砍人」 疑未成年少女涉案

馬偕醫院台東分院上月收到恐嚇信，揚言於今天中午要到診間無預警帶開山刀行兇，院方和警方都不敢大意，加強巡邏，警方並從信件IP查到發信者為1名居住花蓮的未成年少女，詢問後將移送花蓮地方法院審理。

警方指出，這封電子郵件，是從馬偕台北總院長信箱，點選台東分院後發送，內容是「12-19帶開山刀砍人抗議」、「貴院人員什麼屌樣？，12／19中午12點帶開山刀砍人抗議！」等訊息，分院收到信後立刻通報警方。

接獲通報後，立即成立專案小組偵辦。避免引起民眾恐慌，過程低調處理，警方透過信件IP，調閱數萬筆資料，交叉比對分析後，鎖定發送人是住在花蓮的未成年少女，並向地檢署聲請拘票，將少女約談到案。

少女對於犯行矢口否認，然警方掌握具體相關資料及紀錄佐證，詢問後將依涉嫌刑法恐嚇公眾等罪嫌移送花蓮地方法院審理。 警方提醒民眾切勿任意在網路上散布恐嚇等訊息，如有違法情事，將依法究辦。

馬偕醫院台東分院也呼籲，即使只是惡作劇，但是萬一讓病患不敢就診延誤病情，都會造成嚴重後果。