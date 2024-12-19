惡作劇？台東馬偕接恐嚇信件「帶開山刀砍人」 疑未成年少女涉案
馬偕醫院台東分院上月收到恐嚇信，揚言於今天中午要到診間無預警帶開山刀行兇，院方和警方都不敢大意，加強巡邏，警方並從信件IP查到發信者為1名居住花蓮的未成年少女，詢問後將移送花蓮地方法院審理。
警方指出，這封電子郵件，是從馬偕台北總院長信箱，點選台東分院後發送，內容是「12-19帶開山刀砍人抗議」、「貴院人員什麼屌樣？，12／19中午12點帶開山刀砍人抗議！」等訊息，分院收到信後立刻通報警方。
接獲通報後，立即成立專案小組偵辦。避免引起民眾恐慌，過程低調處理，警方透過信件IP，調閱數萬筆資料，交叉比對分析後，鎖定發送人是住在花蓮的未成年少女，並向地檢署聲請拘票，將少女約談到案。
少女對於犯行矢口否認，然警方掌握具體相關資料及紀錄佐證，詢問後將依涉嫌刑法恐嚇公眾等罪嫌移送花蓮地方法院審理。 警方提醒民眾切勿任意在網路上散布恐嚇等訊息，如有違法情事，將依法究辦。
馬偕醫院台東分院也呼籲，即使只是惡作劇，但是萬一讓病患不敢就診延誤病情，都會造成嚴重後果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言