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「小姐，又是你！」女子2度前往同銀行欲匯款 南警2度阻詐保百萬財產

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警一分局後甲派出所於本月17日下午3點多接獲轄內銀行來電，稱有客戶疑似遭詐騙。警方趕赴現場，確認詐騙情況並勸退63歲蕭姓女子匯款。隔天下午2點多，蕭女再次前往同一銀行欲匯款，機警行員察覺異常，立即通報警方，再次成功阻止詐騙，保住她百萬元財產。

後甲派出所員警於17日抵達現場，向蕭姓女士詢問匯款事由。蕭女表示欲解除美金定存並匯款至國外銀行帳戶，以進行國外直銷投資。警方告知這是常見的詐騙手法，提醒蕭女小心求證，避免受騙。蕭女這才驚覺可能遭遇詐騙，取消了解除定存和匯款的念頭，並自行離去。

然而，蕭女於18日下午2點再次到同一家銀行，欲解除新台幣定存並提領現金130萬元，行員立即察覺異常，隨即通報警方到場處理。蕭女謊稱她與兒子要購買進口汽車，因此須提領現金。員警發覺蕭女言辭矛盾，聯繫她兒子求證後，當場拆穿蕭女謊言。

蕭女的兒子表示母親疑似遭詐騙，請警方協助攔阻。現場經員警關懷勸阻，得知蕭女係透過朋友認識一名住在國外的投資家，並以電子郵件方式聯繫，該投資家要求蕭女支付130萬元投資國外直銷，因而前往銀行欲解除台幣定存轉匯至對方指定帳號。

一分局分局長王子雄呼籲，民眾遇有類似情況應更加謹慎，無論何時接收到要求匯款或解除定存的指示，都應該三思而後行，並與家人或信賴的朋友多加商量，切勿輕信陌生人。如有任何疑問或異常情況，隨時撥打165反詐騙專線或110報警專線向警方諮詢。

不法分子利用LINE內容，誘騙蕭女投資行騙。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE內容，誘騙蕭女投資行騙。記者黃宣翰／翻攝
蕭姓女子遭電信投資詐騙，台南市警一分局後甲派出所警員到銀行勸阻保住她百萬元積蓄。記者黃宣翰／翻攝
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