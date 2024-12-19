影／白色寵物鴨飛出被拾荒老人撿走 女飼主協尋…網友擔心變薑母鴨

新北市新莊區有1隻白色寵物鴨，飛到馬路上被拾荒老人抱走，美女飼主除了報案也在臉書貼文協尋。網友相當擔心天氣冷牠會變成薑母鴨，幸好警方及時找回離家出走3天的小白鴨，除了身上有點弄髒，很健康。

這隻名叫「多多」的柯爾鴨（Call duck），原本養在新莊區福慧路、新知八路口某建築工地，女飼主16日發現鴨子不見了，調閱監視器發現牠15日晚間6時許，飛出圍籬走在馬路上，沒多久就被1名男子裝進塑膠袋，騎單車帶走。

飼主17日向新莊警分局頭前派出所報案提告侵佔遺失物，並在臉書發文協尋，詳細描述「叫牠名字會回覆、走路內八、能飛一小段、屁股小捲毛」等特徵。有網友認出抱走白鴨的男子疑似拾荒老人，也有少數人擔心最近天氣冷，太晚尋回恐怕變成薑母鴨。

警方獲報後調閱監視器展開追查，18日晚間9時許在五股區新五路二段，找到「多多」和帶走牠的71歲邱姓老翁。老翁說3天前看見小白鴨在馬路上亂走，擔心牠被車輛撞到，便用塑膠袋裝著帶回家，養在大紙箱裡面。

事後警方通知飼主領回鴨子，她特別感謝一路上遇到好多好心人，也謝謝「阿北」很好心怕「多多」遇到危險拿紙箱裝起來，並已在派出所完成撤回告訴筆錄，但老翁撿到鴨子沒報案，且侵佔遺失物是公訴罪，警詢後仍將案件函送新北地檢署。