影／台南知名私幼暴力虐童「至少7童受害」 黃偉哲發聲了

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聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市某知名幼兒園爆教保員涉虐童，至少有7名幼童受害，市議員林燕祝上午質詢市長黃偉哲，指教育局對於虐童案懲處不夠果斷，對於惡劣的幼兒園應該減招、停招，甚至停辦，要求市長表態；黃偉哲允諾針對已發生的個案會迅速解決，未來對於錄影調閱會建立通案處理的SOP。

林燕祝痛批幼兒園不當管教，2歲大的幼兒沒犯錯就被打頭，打的人仰馬翻，還被重摔在床，還被強灌食吐了水灌，家長看了都忍不住哭了，感到痛心不已，對於教育局的說法感到不滿，欺騙家長也沒有給予孩子應有的保護。

林燕祝指出，刑法第286條已修正，針對7歲以下兒童的虐待行為屬於公訴罪， 但教育局在提供監視器錄影紀錄給警方時卻多加阻撓，直到秘書長介入才配合，引發家長強烈不滿，也呼籲社會局介入輔導受虐兒童，並要求市長針對此事件給予交代。

黃偉哲表示，會針對個案要求盡速完成行政處理和調查，並承諾會以更透明的方式處理錄影紀錄的調閱，也要建立通案處理的SOP。

教育局表示，該案已啟動調查，由包含律師在內的3位調查委員進行訪談蒐證，將盡速在月底前完成調查。在進入調查期間，為兼顧家長知的權利，家長可依程序申請提供閱覽，但不能複製。

教育局重申虐童零容忍，未來對教保服務人員及幼兒園若發生情節重大不當管教事件，經查證屬實者，除主動移送司法偵辦外，也會從重處以行政裁罰。

台南市長黃偉哲（左）回應市議員林燕祝關於幼兒園虐童案，承諾會以更透明的方式處理錄影紀錄的調閱。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲（左）回應市議員林燕祝關於幼兒園虐童案，承諾會以更透明的方式處理錄影紀錄的調閱。記者吳淑玲／翻攝

台南 幼兒園 教育局 虐童 黃偉哲

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