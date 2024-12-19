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西濱公路新竹路段大貨車酒駕自撞翻覆橫躺 雙向車道塞3小時

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市西濱公路南下路段代天府附近今晨6點多發生大貨車自撞車禍，該輛貨車先撞及分隔島，再撞壞紅綠燈號誌桿，最後衝向北上車道翻覆橫躺，且影響雙向車道的上班車潮，直到10點多才紓解，車禍細節待警方調查釐清。

新竹市消防局表示，今晨獲報西濱公路車禍救護案件，有貨車翻覆橫躺在馬路上，救護人員趕抵現場，車內無人，發現張男已自行脫困，但因有受傷且有失溫情形，已先將其送往醫院救治。

據悉，51歲張姓貨車司機酒測值達0.24，他疑似因天冷喝酒開車，行經西濱公路南下車道，到代天府附近時疑未注意前方路況自撞分隔島，又撞到號誌桿，導致貨車整個翻覆，消防人員獲報趕抵，張已自行脫困，但右膝擦挫傷、已送醫救治，警方依酒駕公共危險罪嫌送辦。

警方調查，張男今開著空的貨車南下，行經西濱公路新竹市代天府路段自撞，整輛車翻覆橫躺在北上車道，當時已陸續有上班車潮，因號誌桿被撞壞，也影響西濱公路雙向車流，影響時間長達3小時，受影響車流長達2公里以上，直到快10點車流才紓解。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹市西濱公路南下路段代天府附近今晨6點多發生大貨車自撞車禍，該輛貨車先撞及分隔島，再撞壞紅綠燈號誌桿，最後衝向北上車道翻覆橫躺。圖／民眾提供
新竹市西濱公路南下路段代天府附近今晨6點多發生大貨車自撞車禍，該輛貨車先撞及分隔島，再撞壞紅綠燈號誌桿，最後衝向北上車道翻覆橫躺。圖／民眾提供

新竹 自撞 車禍 車道 酒駕

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