聽新聞
0:00 / 0:00
台中網紅店「工典甜點」IG逾17萬粉絲 30萬元貨款未付、老闆夫妻雙亡
台中市知名甜點店「工典甜點」日前爆出拖欠廠商款項，還有消費者訂了蛋糕卻拿不到，疑似惡性倒閉，老闆夫妻許姓男子、李姓女子消失數日後，今傳出在桃園龍潭區被發現已經身亡。
據了解，工典甜點在IG上擁有超過17萬粉絲，11月爆出千層蛋糕變五層等消費糾紛，甚至有紙盒包裝商說，上周五還出最後一批的貨給他，但前後有約30萬元貨款尚未結清。
還有消費者王小姐說，兩筆訂單訂了4顆蛋糕，但取貨的前一天卻跟我說做不出來，隔天就人間蒸發，害她損失快要兩千元。
台中主任消保官說，有接到3件申訴案件，還有紙盒包裝廠商也控訴被拖欠貨款，已介入處理。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言