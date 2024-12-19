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台中網紅店「工典甜點」IG逾17萬粉絲 30萬元貨款未付、老闆夫妻雙亡

聯合報／ 記者黃寅陳秋雲／台中即時報導

台中市知名甜點店「工典甜點」日前爆出拖欠廠商款項，還有消費者訂了蛋糕卻拿不到，疑似惡性倒閉，老闆夫妻許姓男子、李姓女子消失數日後，今傳出在桃園龍潭區被發現已經身亡。

據了解，工典甜點在IG上擁有超過17萬粉絲，11月爆出千層蛋糕變五層等消費糾紛，甚至有紙盒包裝商說，上周五還出最後一批的貨給他，但前後有約30萬元貨款尚未結清。

還有消費者王小姐說，兩筆訂單訂了4顆蛋糕，但取貨的前一天卻跟我說做不出來，隔天就人間蒸發，害她損失快要兩千元。

台中主任消保官說，有接到3件申訴案件，還有紙盒包裝廠商也控訴被拖欠貨款，已介入處理。

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台中市知名甜點店「工典甜點」驚傳倒閉，今已大門深鎖。記者陳秋雲／攝影
台中市知名甜點店「工典甜點」驚傳倒閉，今已大門深鎖。記者陳秋雲／攝影

台中市知名甜點店「工典甜點」驚傳倒閉。圖／取自工典甜點IG
台中市知名甜點店「工典甜點」驚傳倒閉。圖／取自工典甜點IG

台中市 消保官 消費者 甜點

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