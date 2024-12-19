快訊

北檢偵辦京華城案再提訊柯文哲 挺起胸膛大步邁進北檢

得知前台塑高層遭監聽火速退錢？ 鄭文燦出庭否認「反問這句」

尹錫悅遭彈劾掀政壇變局 南韓新總統人選浮出檯面

聽新聞
0:00 / 0:00

台中知名甜點店傳惡性倒閉 老闆夫妻失聯…今桃園山區雙亡

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

台中知名甜點店工典甜點，近期該店紙盒包裝商於網路上爆料17日該店失聯，也有大量網友於網路上抱怨訂購的蛋糕無法製作，今傳出老闆夫妻檔許男、李女於桃園市龍潭區乳姑山雙亡，現場留有遺書，警方排除外力介入。

李女姐姐居住於桃園，昨天聯繫不上許姓夫婦向中壢警分局青埔派出所報案，警方獲報後追查監視器，發現車輛開到乳姑山後停放，龍潭警方昨下午趕往現場發現2人於車內已明顯死亡，現場排除有外力介入，並留有遺書一份。

據悉，許姓夫妻近期財務出現狀況，家人一直都在關心，昨天聯繫不上，怎料發生憾事。

合作包裝廠商爆料「工典甜點」多次以拖延與欺瞞方式處理款項，並自17日起失去聯絡，並自17日起失去聯絡，疑似惡性倒閉。

也有網友說，工典甜點自上個月起便頻繁延遲交貨，提早兩個月前就訂好慶生蛋糕，在前一天傍晚才被告知做不出來，需延期到明年2至4月才能出貨，更離譜的是，當消費者提出退款要求，卻無法聯絡上店家，試著聯繫都不讀也不回。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中知名甜點店工典甜點，近期該店紙盒包裝商於網路上爆料17日該店失聯，也有大量網友於網路上抱怨訂購的蛋糕無法製作，今傳出老闆夫妻檔許男、李女於桃園市龍潭區乳姑山輕生，現場留有遺書，警方排除外力介入。記者翁唯真／攝影
台中知名甜點店工典甜點，近期該店紙盒包裝商於網路上爆料17日該店失聯，也有大量網友於網路上抱怨訂購的蛋糕無法製作，今傳出老闆夫妻檔許男、李女於桃園市龍潭區乳姑山輕生，現場留有遺書，警方排除外力介入。記者翁唯真／攝影

失聯 甜點 遺書

延伸閱讀

2名曳引車司機載運營建廢棄物欲至苗栗山區濫倒 聲押獲准

墾丁福華邀家扶童到飯店做耶誕蛋糕 享受佳節氛圍

新北中和山區別墅凌晨大火 出動上百消防員滅火…救出11人

8縣市低溫特報 高山今有降雪機率 冬至又有冷氣團南下

相關新聞

台中知名甜點店傳惡性倒閉 老闆夫妻失聯…今桃園山區雙亡

台中知名甜點店工典甜點，近期該店紙盒包裝商於網路上爆料17日該店失聯，也有大量網友於網路上抱怨訂購的蛋糕無法製作，今傳出...

台中網紅店「工典甜點」IG逾17萬粉絲 30萬元貨款未付、老闆夫妻雙亡

台中市知名甜點店「工典甜點」日前爆出拖欠廠商款項，還有消費者訂了蛋糕卻拿不到，疑似惡性倒閉，老闆夫妻許姓男子、李姓女子消...

惡作劇？台東馬偕接恐嚇信件「帶開山刀砍人」 疑未成年少女涉案

馬偕醫院台東分院上月收到恐嚇信，揚言於今天中午要到診間無預警帶開山刀行兇，院方和警方都不敢大意，加強巡邏，警方並從信件I...

影／台南知名私幼暴力虐童「至少7童受害」 黃偉哲發聲了

台南市某知名幼兒園爆教保員涉虐童，至少有7名幼童受害，市議員林燕祝上午質詢市長黃偉哲，指教育局對於虐童案懲處不夠果斷，對...

西班牙10億詐騙男竟可在台開戶！金管會證實：擁8銀行帳戶

西班牙籍男子奧納德在義大利涉犯3,000萬歐元（約10.5億台幣）詐騙案，逃來台灣生活5年，財委會立委黃珊珊質疑，這名詐...

「小姐，又是你！」女子2度前往同銀行欲匯款 南警2度阻詐保百萬財產

台南市警一分局後甲派出所於本月17日下午3點多接獲轄內銀行來電，稱有客戶疑似遭詐騙。警方趕赴現場，確認詐騙情況並勸退63...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。