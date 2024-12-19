台中知名甜點店傳惡性倒閉 老闆夫妻失聯…今桃園山區雙亡

台中知名甜點店工典甜點，近期該店紙盒包裝商於網路上爆料17日該店失聯，也有大量網友於網路上抱怨訂購的蛋糕無法製作，今傳出老闆夫妻檔許男、李女於桃園市龍潭區乳姑山雙亡，現場留有遺書，警方排除外力介入。

李女姐姐居住於桃園，昨天聯繫不上許姓夫婦向中壢警分局青埔派出所報案，警方獲報後追查監視器，發現車輛開到乳姑山後停放，龍潭警方昨下午趕往現場發現2人於車內已明顯死亡，現場排除有外力介入，並留有遺書一份。

據悉，許姓夫妻近期財務出現狀況，家人一直都在關心，昨天聯繫不上，怎料發生憾事。

合作包裝廠商爆料「工典甜點」多次以拖延與欺瞞方式處理款項，並自17日起失去聯絡，並自17日起失去聯絡，疑似惡性倒閉。

也有網友說，工典甜點自上個月起便頻繁延遲交貨，提早兩個月前就訂好慶生蛋糕，在前一天傍晚才被告知做不出來，需延期到明年2至4月才能出貨，更離譜的是，當消費者提出退款要求，卻無法聯絡上店家，試著聯繫都不讀也不回。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980