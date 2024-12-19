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精神不佳車子衝上斗六圓環水舞噴水池 網友酸：台版玩命關頭取景

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣斗六市57歲董姓男子今天開車行經斗六圓環，疑因精神不佳擦撞路邊機車再衝上圓環，撞上圓環噴水池護欄才停下，幸只受輕傷並無大礙，但過程十分驚險，由於圓環水舞噴水池是市區景點，網友貼文酸說「這是玩命關頭來拍片取景！」。

今天清晨6點40分左右，董男開休旅車路經斗六圓環，疑因精神狀況不佳，偏移車道撞倒路旁機車，董男驚醒要把車子90度快速回正，不料，車子失控猛衝上圓環階梯，撞到噴水池前方水泥護欄才停下。

目擊路人看見有人開車衝撞圓環，驚嚇立即報案，警方趕到發現休旅車車頭受損、輪胎爆破，董男頭部、雙手受傷，將他送醫。

王姓機車車主說，他和同學到KTV唱歌，今早吃早餐，機車放店門口，不到幾分鐘就看到機車被撞飛10公尺外解體。當時圓環內一位市民說，他在圓環水池邊休息，忽然聽到「碰」一聲，轉頭一看，一輛車就衝上來，幸撞到他旁邊就停下。

這起衝圓環意外引來不少人觀看、拍照，也有人PO網，網友酸說「這是馮迪索的玩命關頭來這裡拍片取景嗎？」。

斗六圓環一輛休旅車撞倒機車後再衝上圓環，過程十分驚險。記者蔡維斌／翻攝
斗六圓環一輛休旅車撞倒機車後再衝上圓環，過程十分驚險。記者蔡維斌／翻攝
斗六圓環一輛休旅車撞倒機車後再衝上圓環，過程十分驚險。記者蔡維斌／翻攝
斗六圓環一輛休旅車撞倒機車後再衝上圓環，過程十分驚險。記者蔡維斌／翻攝
斗六圓環一輛休旅車撞倒機車後再衝上圓環，過程十分驚險。記者蔡維斌／翻攝
斗六圓環一輛休旅車撞倒機車後再衝上圓環，過程十分驚險。記者蔡維斌／翻攝
斗六圓環一輛休旅車撞倒機車後再衝上圓環，過程十分驚險。記者蔡維斌／翻攝
斗六圓環一輛休旅車撞倒機車後再衝上圓環，過程十分驚險。記者蔡維斌／翻攝

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