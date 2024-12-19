2名曳引車司機載運營建廢棄物欲至苗栗山區濫倒 聲押獲准

苗栗縣山丘地形多，外地廢棄物濫倒情況頻傳，17日凌晨檢警環團隊在西湖鄉當場攔截到2輛載運營建廢棄物的曳引車，準備前往龍洞村傾倒，警方同時查獲已挖坑的濫倒現場，將李姓、洪姓曳引車司機法辦，法院並裁定收押。

苗栗縣後龍鎮龍港里山區的一處約10層樓高的山凹，7月被發現大量濫倒營建廢棄物，整座山凹被填平，全案檢警仍在偵辦中。

苗栗地檢署今天發布前天凌晨在西湖鄉查獲的濫倒案，查扣曳引車2台、怪手1台，被攔截到的2名曳引車司機，檢方聲押都獲准，全案將溯源追查，強調苗栗檢警環團隊查緝國土犯罪、維護環境永續政策的決心。

最近西湖鄉常有重車出入，鄉民查覺有異，通霄警分局接獲通報，報請檢方由張亞筑檢察官指揮偵辦。

17日凌晨2點多，警方會同環保局人員在西湖鄉一處山坡地，攔查發現李姓、洪姓男子載運營夾雜各種垃圾的營建混合物，但兩人都沒有聯單，環保局依廢棄物清理法開罰6萬元，另外警方也跟監查出濫倒現場，有怪手挖掘出大坑，坑內已有數輛車次的營建廢棄物，但現場相關人員都已逃離。

環保局表示，西湖鄉遭違法濫倒的營建混合物，其中夾雜垃圾，還有可回收利用的資源物，依規定必須載運至處理廠進行分類。