2名曳引車司機載運營建廢棄物欲至苗栗山區濫倒 聲押獲准
苗栗縣山丘地形多，外地廢棄物濫倒情況頻傳，17日凌晨檢警環團隊在西湖鄉當場攔截到2輛載運營建廢棄物的曳引車，準備前往龍洞村傾倒，警方同時查獲已挖坑的濫倒現場，將李姓、洪姓曳引車司機法辦，法院並裁定收押。
苗栗縣後龍鎮龍港里山區的一處約10層樓高的山凹，7月被發現大量濫倒營建廢棄物，整座山凹被填平，全案檢警仍在偵辦中。
苗栗地檢署今天發布前天凌晨在西湖鄉查獲的濫倒案，查扣曳引車2台、怪手1台，被攔截到的2名曳引車司機，檢方聲押都獲准，全案將溯源追查，強調苗栗檢警環團隊查緝國土犯罪、維護環境永續政策的決心。
最近西湖鄉常有重車出入，鄉民查覺有異，通霄警分局接獲通報，報請檢方由張亞筑檢察官指揮偵辦。
17日凌晨2點多，警方會同環保局人員在西湖鄉一處山坡地，攔查發現李姓、洪姓男子載運營夾雜各種垃圾的營建混合物，但兩人都沒有聯單，環保局依廢棄物清理法開罰6萬元，另外警方也跟監查出濫倒現場，有怪手挖掘出大坑，坑內已有數輛車次的營建廢棄物，但現場相關人員都已逃離。
環保局表示，西湖鄉遭違法濫倒的營建混合物，其中夾雜垃圾，還有可回收利用的資源物，依規定必須載運至處理廠進行分類。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言