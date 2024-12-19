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南警推動「打詐台南隊」 整年攔阻2637件、金額逾11億

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南市政府警察局長林國清今年7月上任，迄今約半年，近期南市警紀雖爆發不少風波，不過各項治安、交通及為民服務等工作仍持續不間斷。南市警局今發布年終成果，指出打詐、酒駕防治都是6都第一，林國清強調，未來將持續加強提升員警執勤安全及科技偵查能量。

南市警局表示，今年度在前任局長廖宗山及現任局長林國清帶領下，治安方面，迄今共查獲各式槍枝85枝，子彈856顆，掃黑查獲47件322人；查緝毒品方面則破獲3件毒品工廠，毒品案件2122件，掃除各級毒品重量達11萬7281公克，較去年增加。

針對打詐方面，南市警防制與查緝詐欺車手提領數，從7月2372次高發次數逐月下降，11月已大幅下降至789次，今年1月至11月則破獲詐欺集團142件、1244人，查緝車手達1363人，攔阻詐騙2637件，金額達11億17萬元。

南市警局指出，今年度推動「打詐台南隊」，並在24局處所屬官方網站設置反詐專區，強化反詐資訊推播，期能有效提升民眾防詐意識及警覺性，保護自身財產安全，達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」3減目標，降低詐騙受害事件發生。

此外，交通部分，經統計全市去年度酒駕死傷事故達904人，今年1至11月酒駕死傷件數則為636件，較去年同期661件減少25件，降幅3.8%；大型車輛死傷件數753件，較去年同期770件減少17件；行人死傷件數1096件，較去年同期1112件減少16件。

市警局也分析，今年度截至11月，科技執法設置地點死傷事故約1520件，較去年同期1785件減少265件，降幅14.8%；透過事故特性分析推動各項執法專案，提高執法效率及用路安全性，有效達成「有效減少事故發生」及「降低事故嚴重性」目標。

林國清表示，未來市警局將持續運用警政專業、整合社區與民眾力量，共同守護市民生命及財產安全，並積極打擊詐欺、掃除幫派、查緝暴力、毒品、槍枝、竊盜等犯罪，同時精進員警執勤裝備、培植科技偵查人才及強化數位鑑識設備，提升員警執勤安全及科技偵查能量，打造安全幸福宜居的城市。

近期南市警紀雖爆發不少風波，不過各項治安、交通及為民服務等工作仍持續不間斷，南市警局今發布年終成果，針對打詐、酒駕防治都是6都第一，市警局長林國清也強調，未來將持續加強提升員警執勤安全及科技偵查能量。圖／南市警局提供
近期南市警紀雖爆發不少風波，不過各項治安、交通及為民服務等工作仍持續不間斷，南市警局今發布年終成果，針對打詐、酒駕防治都是6都第一，市警局長林國清也強調，未來將持續加強提升員警執勤安全及科技偵查能量。圖／南市警局提供

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