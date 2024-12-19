高雄聯結車路口阻道 騎士隨手拿出扳手猛擊車身後離去

高雄市小港區昨天1輛聯結車停紅燈未保持路口淨空，引起機車騎士不滿，騎士持扳手猛擊車身後雙方各自離去。路人錄下畫面，戲稱「身為1個合格的水電工，身上隨時有根扳手也是很正常的！」。

警方網蒐得悉，找到駕駛聯結車的呂姓司機和機車騎士戴姓男子；戴姓男子稱他不滿聯結車阻擋道路，一時氣憤才敲聯結車，呂姓司機認為自知理虧，不願追究。

高雄市警小港分局調閱路口監錄系統畫面，表示昨天下午5時許，戴姓騎士行經高雄市小港區中山四路與民益路口，因呂姓司機駕駛聯結車在路口未保持路口淨空才發生行車糾紛。

警方表示，根據畫面顯示，戴姓騎士在同向車輛穿過路口遇阻，突然在路口臨時停車，手持不明物體敲擊聯結車右側輪胎，將對雙方依違反道路交通管理處罰條例開罰。