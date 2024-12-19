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台南女遭投資詐騙 連2天欲解除百萬定存被攔阻

中央社／ 台南19日電

台南市63歲蕭姓女子遭投資詐騙，17日欲解除美元定存匯款到國外，銀行行員報警攔阻，未料蕭女18日又到同一家銀行欲解除新台幣定存匯款，所幸又被攔下，兩次金額各逾100萬元。

台南市警局第一分局今天指出，蕭女17日下午前往東區某家銀行欲解除5萬5000美元定存，且欲匯款到國外銀行帳戶，行員驚覺有異報警，蕭女自稱在網路找到管道投資直銷，透過電子郵件和對方聯繫，卻無法說明細節，警方當場說明攔阻。

不過，蕭女昨天下午又到同一家銀行欲解除新台幣定存及提領130萬元，行員再度報警，警方一看：「怎麼又是你」；蕭女則謊稱她和兒子想購買進口汽車，警方連繫蕭女兒子查證無此事，蕭女兒子也說，母親疑似遭詐騙。

警方調查，蕭女第2次宣稱透過朋友認識1名國外投資家，以電子郵件聯繫，投資家要求支付130萬元投資國外直銷，她才想解除定存轉匯至對方指定帳號，所幸未被詐騙得逞。

詐騙

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