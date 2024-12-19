台中車輛左轉自撞行人庇護島頻傳 2個月18件

台中市北區進化北路沿線新設置「行人庇護島」以來自撞事件頻傳，從10月中旬以來已發生18件。圖為14日清晨發生2起車輛自撞庇護島事故。圖／第二警分局提供

台中市北區進化北路沿線新設置「行人庇護島」以來自撞事件頻傳，警方今天表示，昨晚又有車輛從學士路左轉進化北路時車頭碰撞行人庇護島，從10月中旬以來已發生18件。

台中市警察局第二分局昨晚6時17分許獲報，在北區學士路與進化北路口一輛由魏姓男子（58歲）駕駛的自小客車，沿學士路行駛，準備左轉進化北路往五常街方向時，左前車頭與行人庇護島發生碰撞，駕駛無受傷，但車輛爆胎及左前車頭受損。

警方依法對魏男現場呼氣酒測，未有飲酒情形，全案已依規定蒐證處理，並調閱路口監視器，還原事故發生經過，釐清責任歸屬，具體肇事責任尚需經鑑定單位或法院裁定。

警方追蹤發現，自從進化北路沿線（崇德路至中清路段）設置行人庇護島，統計從10月中旬以來已發生18件車輛「左轉」自撞行人庇護島交通事故，且均發生在進化北路垂直的道路（永興街口5件、學士路口6件、大德街口3件、梅川東路口4件），都因車輛要左轉進入進化北路所造成。

警方認為，因駕駛人左前方的A柱造成的遮蔽面積很大，但這路段上行人庇護島的警示裝置，都是在提醒進化北路上的駕駛人注意，對於行駛與進化北路垂直的道路上的駕駛人，標示極不明顯，致駕駛人未能獲得足夠警示，尤其在夜間或未加設醒目標示的情況下，可能造成駕駛誤判距離及視野受阻而撞上庇護島。

第二分局已在這4個路口共加裝7組的爆閃燈，還特別用霧面的膠帶降低亮度避免出現眩光，以閃燈用來夜間「吸引」支線上的駕駛人注意，以降低事故的機率，對於第二分局自行裝設的爆閃燈，警方表示，將等台中市建設局改進措施完成後逕予移除。