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詐團化名雷洛行騙300萬未得逞 中市警逮3人送辦

中央社／ 台中19日電

「五億探長」雷洛是香港知名警匪電影角色，有詐騙集團以雷洛為名進行投資詐騙，台中1名男子擬投入新台幣300萬元時突起疑心，與警合作利用面交時機逮獲3人移送法辦並被起訴。

台中市警察局第六分局表示，五億探長雷洛角色刻印在許多影迷心中，竟有不法分子化名「雷洛」組成詐騙集團，並以探長自居，指使手下成員向被害人行騙。

警方指出，謝姓男子（58歲）在臉書瀏覽貼文時，突然有打著「快速投資致富」的廣告跳出版面，謝男在好奇心驅使下便點擊連結一探究竟，順便試看看能否真的因此獲得賺錢機會，沒想到連結幾經跳轉後將謝男加入一個股市操盤群組。

警方說，群組中管理員見有肥羊上門後，便立即利用話術洗腦被害人投資，並安排旗下車手前往收款，謝男在等待過程中越想越不對勁，向親友詢問後才發現自己疑似受騙，越想越氣之下便與警方合作。

警方利用雙方約定面交新台幣300萬元時到場埋伏，逮捕前來收款的游姓男子（19歲）、林姓男子（20歲）及鄭姓男子（21歲）等人移送檢方偵辦，並依詐欺及偽造文書等罪起訴在案。

被害人 詐騙集團

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