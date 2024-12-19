豐原警分局今年攔阻詐騙175件 幫民眾保住1億883萬元

詐騙案無所不在，百姓、名人都曾被騙，台中市豐原警分局統計，該分局今年1至11月成功攔阻詐騙175件，攔阻金額高達1億883萬元；豐原分局長林大為呼籲，如有接獲異常通知要求匯款或提供證件，一定要提高警覺，很可能是詐騙集團設下的陷阱。

台中市豐原區一名7旬婦人本月16日到郵局要匯款，行員詢問匯款用途時，婦人聲稱要還向友人借貸的款項，行員查核後發現，該受款帳戶金流進出頻繁且異常，通知警方到場協助，在眾人苦口婆心的勸說下，婦人才放棄匯款，成功保住積蓄。

豐原警分局豐原派出所警員范家維、廖經瑋接獲郵局行員通報，有民眾疑似遭到詐騙，需要警方到場協助；經了解，73歲張姓婦人聲稱自己曾向友人借款100萬元，現在湊齊50萬元準備歸還部分債務，該受款帳戶交易紀錄顯示金流異常，款項一入帳便迅速被提領很可疑。

員警耐心向張婦解釋，查詢該受款帳戶金流交易紀錄有異，若貿然匯款恐有遭詐騙的疑慮，員警進一步詢問，有無借貸字條等證明文件時，張婦開始支吾其詞，員警建議她打電話向朋友確認，但撥打數通電話對方皆未接聽。

張婦原本對警方及行員的攔阻感到不耐，但在警方以過往詐騙案例耐心說明後，她逐漸改變態度，最終決定取消匯款，避免落入詐騙圈套。