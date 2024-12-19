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影／相隔3百米…新北淡金路3天2次自撞分隔島 1死1傷　

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三芝區台2線淡金公路16日下午5時許才發生廂型車自撞中央分隔島，駕駛身亡。相隔約300公尺距離、同樣往台北方向，今天清晨5時許又有1輛休旅車自撞分隔島起火燃燒，幸好駕駛自行脫困僅受輕傷。

62歲楊姓男子今天清晨駕駛休旅車，疑因疲勞駕駛，在淡金路、大湖路口高速衝撞中央分隔島頭，把路燈桿都撞倒，車輛隨即翻覆起火燃燒，火勢猛烈景象嚇人，幸好楊男自行脫困逃出，僅腰痛、輕微擦傷被救護車送往淡水馬偕醫院。

消防隊於清晨6時13分將火勢撲滅，員警在現場疏導管制交通，拖吊業者8時許已將事故車拖離現場，被撞斷的路燈桿占用內側車道，後續由工程單位協助處理，車禍肇因由警方調查釐清。

16日傍晚的車禍則發生在相距僅約300公尺同1條路上，55歲江姓男子疑因身體不適自撞分隔島頭，當場失去呼吸、心跳，送醫急救後於晚間6時許宣告不治。

新北市三芝區台2線淡金公路，今天清晨5時許有1輛休旅車自撞分隔島翻覆起火燃燒，幸好62歲楊姓駕駛自行脫困逃出，輕傷被救護車送往淡水馬偕醫院。記者林昭彰／翻攝
新北市三芝區台2線淡金公路，今天清晨5時許有1輛休旅車自撞分隔島翻覆起火燃燒，幸好62歲楊姓駕駛自行脫困逃出，輕傷被救護車送往淡水馬偕醫院。記者林昭彰／翻攝
新北市三芝區台2線淡金公路，今天清晨5時許有1輛休旅車自撞分隔島翻覆起火燃燒，火勢猛烈景象嚇人，幸好62歲楊姓駕駛自行脫困逃出，輕傷被救護車送往淡水馬偕醫院。記者林昭彰／翻攝
新北市三芝區台2線淡金公路，今天清晨5時許有1輛休旅車自撞分隔島翻覆起火燃燒，火勢猛烈景象嚇人，幸好62歲楊姓駕駛自行脫困逃出，輕傷被救護車送往淡水馬偕醫院。記者林昭彰／翻攝
新北市三芝區台2線淡金公路，今天清晨5時許有1輛休旅車自撞分隔島翻覆起火燃燒，火勢猛烈景象嚇人，幸好62歲楊姓駕駛自行脫困逃出，輕傷被救護車送往淡水馬偕醫院。記者林昭彰／翻攝
新北市三芝區台2線淡金公路，今天清晨5時許有1輛休旅車自撞分隔島翻覆起火燃燒，火勢猛烈景象嚇人，幸好62歲楊姓駕駛自行脫困逃出，輕傷被救護車送往淡水馬偕醫院。記者林昭彰／翻攝

自撞 車禍

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