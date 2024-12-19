聽新聞
0:00 / 0:00
影／相隔3百米…新北淡金路3天2次自撞分隔島 1死1傷
新北市三芝區台2線淡金公路16日下午5時許才發生廂型車自撞中央分隔島，駕駛身亡。相隔約300公尺距離、同樣往台北方向，今天清晨5時許又有1輛休旅車自撞分隔島起火燃燒，幸好駕駛自行脫困僅受輕傷。
62歲楊姓男子今天清晨駕駛休旅車，疑因疲勞駕駛，在淡金路、大湖路口高速衝撞中央分隔島頭，把路燈桿都撞倒，車輛隨即翻覆起火燃燒，火勢猛烈景象嚇人，幸好楊男自行脫困逃出，僅腰痛、輕微擦傷被救護車送往淡水馬偕醫院。
消防隊於清晨6時13分將火勢撲滅，員警在現場疏導管制交通，拖吊業者8時許已將事故車拖離現場，被撞斷的路燈桿占用內側車道，後續由工程單位協助處理，車禍肇因由警方調查釐清。
16日傍晚的車禍則發生在相距僅約300公尺同1條路上，55歲江姓男子疑因身體不適自撞分隔島頭，當場失去呼吸、心跳，送醫急救後於晚間6時許宣告不治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言