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國1台南後壁段女兒開車追撞成火球 車內4人逃出…後座媽媽喪命

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

一輛白色小客車行經今凌晨行經國道1號南下278公里處時出車禍成火燒車，車內4人雖逃出，但女駕駛坐右後座的媽媽傷重不治。圖／民眾提供
一輛白色小客車行經今凌晨行經國道1號南下278公里處時出車禍成火燒車，車內4人雖逃出，但女駕駛坐右後座的媽媽傷重不治。圖／民眾提供
國道1號南下278公里處今凌晨約12點半發生一起車禍事故，一輛白色小客車行經該路段時，不慎追撞1輛營業半連結車後擦撞外側護欄，小客車瞬間起火，車內4人雖第一時間全數逃出，但女駕駛坐在左後座的媽媽當場無呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治，詳細事故原因待進一步調查釐清。

據悉，該車由女兒駕駛，載著一名姊妹、媽媽及阿姨等3人，今凌晨行經國道1號南下278公里台南後壁段時，車輛不明原因自撞護欄後起火，南市消防局獲報派遣3車7人前往灌救，嘉義水上消防分隊也派遣2車4人支援。

消防人員趕抵現場時，車內4人雖已自行脫困逃出，不過坐在右側副駕駛座的姊妹及左後座的媽媽分別受到輕重傷，送往嘉義長庚醫院搶救，後座的媽媽到院前已無呼吸心跳，搶救後仍不治，女駕駛及阿姨2人則送往柳營奇美醫院治療。

國道警方初步調查，自小客車行經國道1號南向278.8公里處時，疑因追撞上一輛營業半連結車，再擦撞外側護欄後停於路肩，車輛瞬間起火燃燒；雙方駕駛人酒測值均為0，詳細事故發生原因仍需進一步調查，也呼籲用路人開車務必注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛。

一輛白色小客車行經今凌晨行經國道1號南下278公里處時出車禍成火燒車，車內4人雖逃出，但女駕駛坐右後座的媽媽傷重不治。圖／民眾提供
一輛白色小客車行經今凌晨行經國道1號南下278公里處時出車禍成火燒車，車內4人雖逃出，但女駕駛坐右後座的媽媽傷重不治。圖／民眾提供

嘉義 國道 火燒車

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