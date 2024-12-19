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男車籃放殺魚刀現身「大海開吃」會場 粗言罵警…檢起訴求重刑

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市政府11月底舉辦「大海開吃」活動，蘇姓男子停腳踏車與會場義工起口角，因他車籃放魚刀，員警上前盤查，他卻以穢言辱罵員警，高雄地檢署1周偵結，依妨害公務罪嫌起訴他，並求加重刑責。

起訴指出，蘇姓男子（51歲）曾3次涉公共危險案件，分別被判刑1年、1年、6月，2016年由高雄地方法院裁定應執行2年3月徒刑確定，後又涉案處拘役40日，2019年5月出獄。

11月30日下午，蘇男在高雄市前鎮區漁港南一路高雄市政府的「大海開吃」活動會場，為停車問題與義工起口角，拿刀揮舞，經民眾報警處理。

高雄市警前鎮分局草衙派出所2警員到場要盤查蘇男，他拒檢受檢走向他的腳踏車；員警擔心他會拿車籃內的2把殺魚刀拉開他，他連對員警辱罵穢語當場被捕，並扣殺魚刀2把及磨刀器。

雄檢花1周偵結全案，認為蘇男曾受有期徒刑，執行完畢5年以內又故意再涉案，雖這次犯案行為與以前不同，但檢方認為他法律遵循意識不足、對刑罰感應力薄弱，請求加重其刑。

蘇姓男子（左）上月底疑持刀械，在高雄市海洋局「大海開吃」活動會場外，辱罵員警被捕。記者林保光／翻攝
蘇姓男子（左）上月底疑持刀械，在高雄市海洋局「大海開吃」活動會場外，辱罵員警被捕。記者林保光／翻攝

妨害公務 警察 高雄市

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