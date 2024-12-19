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影／曾遭詐團冒名…藝人愛雅拍「反詐騙」影片 呼籲穩賺不賠必為詐騙

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

藝人愛雅曾遭詐騙集團冒用名義開設Line投資群組，鼓吹加入冒名股票群，號稱裡面有報很多明牌，甚至連愛雅真實生活的朋友都來問是不是要加入。台南市警二分局邀請愛雅擔任防詐大使現身說法，協助錄製「反詐騙」宣導影片，呼籲大眾別輕易遭詐騙。

藝人愛雅從電視節目「大學生了沒」出道後，憑藉在演藝界亮眼表現、真實不做作風格及甜美外型，近年在演藝界仍是各電視節目熱邀藝人之一。

台南市警二分局邀請愛雅擔任防詐大使現身說法，協助錄製「反詐騙」宣導影片，影片今天PO在「台南市政府警察局第二分局」臉書粉絲專頁。愛雅表示，投資應透過合法管道賺取合理利潤，勿輕信網路廣告推薦的金融投資資訊。

台南市警二分局分局長劉怡宗指出，詐騙集團常冒用名人名義及照片，成立投資群組廣發簡訊，或傳送飆股訊息，使用標榜穩賺不賠、高報酬零風險等字眼，引導民眾加入偽冒的投資LINE群組，並誘使民眾下載不明的投資軟體APP進行投資，因此投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道進行投資，任何號稱有「保證獲利」、「穩賺不賠」的管道一定就是詐騙，如有任何詐騙疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線。

藝人愛雅受台南市警二分局邀請，擔任防詐大使現身說法，協助錄製「反詐騙」宣導影片，呼籲大眾別輕易遭詐騙。圖／台南市警二分局提供
藝人愛雅受台南市警二分局邀請，擔任防詐大使現身說法，協助錄製「反詐騙」宣導影片，呼籲大眾別輕易遭詐騙。圖／台南市警二分局提供

影片 詐騙集團

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