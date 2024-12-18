父母急尋人…馬來西亞網紅來台失聯 原來當車手送進看守所

馬來西亞網紅許振文的父母今在馬國舉行記者會，盼台灣協尋失聯多日的愛子，未料清查，他竟涉嫌到彰化縣員林市一家咖啡廳，準備向詐騙集團被害人收取200萬元時被員警逮捕並移送，彰化地檢署聲押獲准，目前許男在彰化看守所。

許振文的父母聯絡不到愛子，在馬國舉行記者會，表示多日與兒子失去聯繫，希望台灣相關單位協尋。

警方調查後，原來許男（31歲）本月11日到彰化縣員林市中山路2段一家咖啡廳，向郭姓被害人拿投資款，被埋伏員警一舉成擒，當場查扣現金200萬元和工作手機等相關證物，全案依詐欺及洗錢防制法移送彰檢偵辦。

員林警分局13日發布新聞，分局長吳詠傑表示，郭姓被害人在社群軟體看見保證穩賺不賠的高獲利投資，加入投資理財公司網路平台，先後兩次面交合230萬元，想獲利了結出資卻被藉口推託，才驚覺可能遭詐騙，報案後配合警方辦案，警民合作有助防止更多人受害，也可能進一步協助瓦解詐騙集團。

許嫌落網後自稱是馬來西亞網紅，上網看到可來台邊玩邊賺錢的機會就來台灣，來兩天依照指示交出自己手機，拿工作手機到彰化縣取款。許嫌邊玩邊上網分享台灣吃喝玩樂，還嫌台灣不好玩。

今彰化人士證實數日前被羈押的許嫌就是馬國網紅，認為詐團利用外籍人士車手，製造現金流斷點相當值得注意。

馬來西亞網紅許振文（左）當車手，到彰化縣員林市向被害人取款時被警方查獲。圖／民眾提供