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父母急尋人…馬來西亞網紅來台失聯 原來當車手送進看守所

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

馬來西亞網紅許振文的父母今在馬國舉行記者會，盼台灣協尋失聯多日的愛子，未料清查，他竟涉嫌到彰化縣員林市一家咖啡廳，準備向詐騙集團被害人收取200萬元時被員警逮捕並移送，彰化地檢署聲押獲准，目前許男在彰化看守所。

許振文的父母聯絡不到愛子，在馬國舉行記者會，表示多日與兒子失去聯繫，希望台灣相關單位協尋。

警方調查後，原來許男（31歲）本月11日到彰化縣員林市中山路2段一家咖啡廳，向郭姓被害人拿投資款，被埋伏員警一舉成擒，當場查扣現金200萬元和工作手機等相關證物，全案依詐欺及洗錢防制法移送彰檢偵辦。

員林警分局13日發布新聞，分局長吳詠傑表示，郭姓被害人在社群軟體看見保證穩賺不賠的高獲利投資，加入投資理財公司網路平台，先後兩次面交合230萬元，想獲利了結出資卻被藉口推託，才驚覺可能遭詐騙，報案後配合警方辦案，警民合作有助防止更多人受害，也可能進一步協助瓦解詐騙集團。

許嫌落網後自稱是馬來西亞網紅，上網看到可來台邊玩邊賺錢的機會就來台灣，來兩天依照指示交出自己手機，拿工作手機到彰化縣取款。許嫌邊玩邊上網分享台灣吃喝玩樂，還嫌台灣不好玩。

今彰化人士證實數日前被羈押的許嫌就是馬國網紅，認為詐團利用外籍人士車手，製造現金流斷點相當值得注意。

馬來西亞網紅許振文（左）當車手，到彰化縣員林市向被害人取款時被警方查獲。圖／民眾提供
馬來西亞網紅許振文（左）當車手，到彰化縣員林市向被害人取款時被警方查獲。圖／民眾提供

彰化警方從馬來西亞網紅許振文的工作提袋查獲詐團取款偽造收據等文件。圖／民眾提供
彰化警方從馬來西亞網紅許振文的工作提袋查獲詐團取款偽造收據等文件。圖／民眾提供
馬來西亞網紅許振文當車手，到彰化縣員林市取款時被警方查獲。圖／民眾提供
馬來西亞網紅許振文當車手，到彰化縣員林市取款時被警方查獲。圖／民眾提供

網紅 詐騙集團 車手 馬來西亞

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