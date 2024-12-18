聽新聞
0:00 / 0:00
父母急尋人…馬來西亞網紅來台失聯 原來當車手送進看守所
馬來西亞網紅許振文的父母今在馬國舉行記者會，盼台灣協尋失聯多日的愛子，未料清查，他竟涉嫌到彰化縣員林市一家咖啡廳，準備向詐騙集團被害人收取200萬元時被員警逮捕並移送，彰化地檢署聲押獲准，目前許男在彰化看守所。
許振文的父母聯絡不到愛子，在馬國舉行記者會，表示多日與兒子失去聯繫，希望台灣相關單位協尋。
警方調查後，原來許男（31歲）本月11日到彰化縣員林市中山路2段一家咖啡廳，向郭姓被害人拿投資款，被埋伏員警一舉成擒，當場查扣現金200萬元和工作手機等相關證物，全案依詐欺及洗錢防制法移送彰檢偵辦。
員林警分局13日發布新聞，分局長吳詠傑表示，郭姓被害人在社群軟體看見保證穩賺不賠的高獲利投資，加入投資理財公司網路平台，先後兩次面交合230萬元，想獲利了結出資卻被藉口推託，才驚覺可能遭詐騙，報案後配合警方辦案，警民合作有助防止更多人受害，也可能進一步協助瓦解詐騙集團。
許嫌落網後自稱是馬來西亞網紅，上網看到可來台邊玩邊賺錢的機會就來台灣，來兩天依照指示交出自己手機，拿工作手機到彰化縣取款。許嫌邊玩邊上網分享台灣吃喝玩樂，還嫌台灣不好玩。
今彰化人士證實數日前被羈押的許嫌就是馬國網紅，認為詐團利用外籍人士車手，製造現金流斷點相當值得注意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言