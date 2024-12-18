台南燒烤攤商遭竊！重62公斤、價值逾30萬硬幣被搬空…嫌恐早有預謀

台南新化一家燒烤攤老闆，平時晚上會在倉庫備貨，因此在倉庫存放約31萬的50元銅板硬幣，硬幣多達6200枚，約重達62公斤，孰料，老闆昨早竟發現倉庫大門敞開，存放的50元硬幣、10萬元現金及一條金項鍊等，全被竊賊偷走，警方獲報後目前全力偵辦中。

據悉，該名攤商老闆每晚都在倉庫備貨，隔日清晨外出做生意，其16日晚間在倉庫備完貨後，17日一大早到倉庫準備出攤時，卻發現大門有被打開跡象，且倉庫內電燈更被打開，驚覺有小偷入侵，趕緊查看，果然倉庫內的現金及值錢物品都被搬光，老闆當下感到欲哭無淚。

新化警方獲報到場採證，因老闆會將平日販賣所得的50元硬幣，存入大型寶特瓶中，等存到一定數量在前往金融機構存放，此次初估遭竊的硬幣多達6200枚，價值逾31萬元，且硬幣重達62公斤，相當於一名成年人，另外還有10萬元現鈔及1條金項鍊等，竊賊要在短時間搬走硬幣，恐是早有預謀。

新化警方表示，目前已成立專案小組全力偵辦，將盡早逮捕嫌犯，歸還被害人損失，並加強周邊防竊勤務，還給民眾居住安全，同時也呼籲民眾，家中不要存放大量金錢，有鉅額現金應存放金融機構，以確保財物安全。