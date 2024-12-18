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1天3次阻詐！投資房產、投資人蔘等各招數被行員識破

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆警方同一天內接到3家金融機構通報，有2人要匯款、1人要解除定存，分別要投資買人蔘、幫助親友和投資房地產，可能都上了詐騙集團的當。員警分投勸阻，保住3人存款。警三分局長童寶賢今天頒發獎狀及市警局阻詐獎金給郵局人員。

基隆警二分局今天表示，信六路派出所17日上午9時許接獲銀行通報，70多歲林姓婦人到櫃台表示，要解除定存，並領出150萬元，準備投資房地產，但又說不出答房產相關細節，行員擔心她遭到詐騙，通報警方處理。

信六路派出所警員賴柚融、方伯瑋、蘇子睿前往銀行，發現林婦說辭前後不一，無法交代購屋過程，在警方及行員勸說溝通下，得知上了詐騙集團慣用伎倆的當，決定不領出存款。

同日上午在信六路派出所轄區另1家銀行，50多歲李姓男子到銀行，告知行員要匯款50萬元，行員和他聊起用途，得知他認識1名女子，對方說有投資人蔘獲利機會，他希望投資並能賺一筆錢，賴柚融、方伯瑋、蘇子睿前往了解及勸說，也讓李男察覺可能遭詐騙，取消匯款。

警三分局百福派出所17日下午1時許接獲郵局通報，有名新住民女子臨櫃要匯款22萬多元，疑遭詐騙需警協助。百福所長羅軒偉及警員廖沛婷趕赴郵局，女子說有許久未見的親友用LINE聯絡她，表示急需資金，警員和郵局人員告訴女子，這是假親友詐騙手法，勸阻她別匯款，才沒有蒙受損失。

警三分局長童寶賢今天下午前往郵局，頒發獎狀及轉發市警察局頒發的阻詐獎金。童寶賢呼籲民眾牢記防詐「五不」，就是不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊，全民一起打擊詐騙，保護自身和親友的財產安全，有疑問時可撥打165反詐騙專線查證，以免受騙。

林姓婦人到銀行解除定存，想領出150萬元投資房地產，經警員解說後才警覺遭到詐騙，保住老本。記者邱瑞杰／翻攝
林姓婦人到銀行解除定存，想領出150萬元投資房地產，經警員解說後才警覺遭到詐騙，保住老本。記者邱瑞杰／翻攝
1名女子上了假親友詐騙的圈套，到郵局要匯款22萬多元，員警前往勸阻，她才沒有蒙受損失。記者邱瑞杰／翻攝
1名女子上了假親友詐騙的圈套，到郵局要匯款22萬多元，員警前往勸阻，她才沒有蒙受損失。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子上網認識女子，被慫恿匯款50萬元投資人蔘想獲利，經警員解說意識到遭到詐騙，保住存款。記者邱瑞杰／翻攝
李姓男子上網認識女子，被慫恿匯款50萬元投資人蔘想獲利，經警員解說意識到遭到詐騙，保住存款。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警二分局信六路派出所警員賴柚融（左起）、蘇子睿、方伯瑋，一天內到銀行勸阻兩人不要上詐騙集團的當。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警二分局信六路派出所警員賴柚融（左起）、蘇子睿、方伯瑋，一天內到銀行勸阻兩人不要上詐騙集團的當。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警三分局長童寶賢今天頒贈獎狀及市警局獎金，表揚郵局阻詐有功行員。。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警三分局長童寶賢今天頒贈獎狀及市警局獎金，表揚郵局阻詐有功行員。。記者邱瑞杰／翻攝

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