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習慣留50元硬幣！台南攤商存半年重達60公斤「一夕被搬空」 損失31萬

中央社／ 台南18日電

台南一名平日在傳統市場經營烤肉攤男子，習慣將做生意收到的50元硬幣當存款留下，半年來累積逾新台幣30萬元，放在理貨倉庫內，不料竟遭竊賊闖空門，全部搬光光。

警方昨天接獲報案後展開調查，發現遭竊房屋內沒有被翻箱倒櫃跡象，竊嫌卻把屋內金錢搜刮一空，研判可能已觀察被害人作息許久，甚至可能知道被害人有將現金暫放理貨倉庫習慣，選擇被害人不會到倉庫的時間犯案。

警方指出，被害人報案聲稱平日會強迫自己儲蓄，要是收到50元硬幣就會留下來，先放在瓶罐或布袋內，暫時分散藏在理貨區小屋內各處，待累積較多金額後再存入銀行帳戶，遭竊前已約半年未拿到銀行儲存，估計損失硬幣約31萬元，還有紙鈔約10萬元及1條金項鍊。

警方指出，總額31萬元的50元硬幣約6200枚，以每枚約重10公克計算，總重量超過60公斤，竊嫌從屋內各角落找出再搬走得花不少功夫，警方已蒐集相關證據循線追查中。

台南市一名市場攤商習慣存下新台幣50元硬幣，估算半年來累積逾30萬元，都放理貨倉庫內，不料竟遭竊賊闖空門全部搬光。圖／讀者提供（中央社）
台南市一名市場攤商習慣存下新台幣50元硬幣，估算半年來累積逾30萬元，都放理貨倉庫內，不料竟遭竊賊闖空門全部搬光。圖／讀者提供（中央社）

台南 硬幣 被害人

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