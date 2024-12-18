聽新聞
0:00 / 0:00
「你有事我也會有事」65歲婦相信詐團話術 淪為車手稱不知情
高雄縣65歲陳姓婦女先前遭詐騙200多萬元，為了把錢賺回來，上網找工作又被詐騙淪為車手，多次為詐團拿錢，到彰化縣取款時連同另外兩名同夥男子被埋伏員警逮捕，依詐欺、洗錢防制法、銀行法等罪移送偵辦。
彰化縣員林警分局林厝派出所員警巡邏時，發現1名男子形跡可疑，尾隨跟監，看見他和1名婦女、1名男碰面，員警上前盤查並要求配合檢查，其中1名男子企圖逃跑，員警撲過去壓制遭掙脫，一名熱心路人見狀出手協助抓人，員警把1女、2男帶回派出所。
警方今表示，陳姓婦女（65歲）一個多月前點選網路投資訊息，陸續匯款逾200萬元，要求出金時，「投資公司、理財專員」都消失，她始知被詐，一方面報案，一方面上網找工作把錢賺回來，看到投顧公司徵求收取投資款人員，她問對方是不是當詐團車手，對方回答「當然不是，因為你出事，我也會有事。」陳婦信以為真，聽從指示取款多次，轉交給「理財專員」。
陳女到彰化縣員林市拿到90萬元，準備轉交黃男（收水手）時被警方查獲，和黃男同行的吳男（監控手）也落網，警詢後都移送偵辦。員林警分局長吳詠傑表示，涉及金錢交易都應提高警覺，投資公司不會派員到家收現金，也不會保證高獲利穩賺不賠，民眾有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或就近向派出所查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言