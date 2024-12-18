「你有事我也會有事」65歲婦相信詐團話術 淪為車手稱不知情

高雄縣65歲陳姓婦女先前遭詐騙200多萬元，為了把錢賺回來，上網找工作又被詐騙淪為車手，多次為詐團拿錢，到彰化縣取款時連同另外兩名同夥男子被埋伏員警逮捕，依詐欺、洗錢防制法、銀行法等罪移送偵辦。

彰化縣員林警分局林厝派出所員警巡邏時，發現1名男子形跡可疑，尾隨跟監，看見他和1名婦女、1名男碰面，員警上前盤查並要求配合檢查，其中1名男子企圖逃跑，員警撲過去壓制遭掙脫，一名熱心路人見狀出手協助抓人，員警把1女、2男帶回派出所。

警方今表示，陳姓婦女（65歲）一個多月前點選網路投資訊息，陸續匯款逾200萬元，要求出金時，「投資公司、理財專員」都消失，她始知被詐，一方面報案，一方面上網找工作把錢賺回來，看到投顧公司徵求收取投資款人員，她問對方是不是當詐團車手，對方回答「當然不是，因為你出事，我也會有事。」陳婦信以為真，聽從指示取款多次，轉交給「理財專員」。

陳女到彰化縣員林市拿到90萬元，準備轉交黃男（收水手）時被警方查獲，和黃男同行的吳男（監控手）也落網，警詢後都移送偵辦。員林警分局長吳詠傑表示，涉及金錢交易都應提高警覺，投資公司不會派員到家收現金，也不會保證高獲利穩賺不賠，民眾有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或就近向派出所查詢。