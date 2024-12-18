火舌突竄燒穿遮雨棚！竹北巷道民宅火警 老翁全身多處燒傷送醫

新竹縣竹北市一處民宅今天下午發生住宅火警，現場火勢猛烈，火舌還從陽台竄出，直接燒穿巷道內的遮雨棚，屋內還有一名76歲的老翁一度受困，被救出時全身肢體多處燒燙傷，緊急送往竹北東元醫院急救。

據消防人員指出，下午4時許這起火警發生在竹北市中山路的一處巷道內，因巷道狹窄又是死巷，消防車無法開車進入，消防局接獲通報後，立即派遣人員趕赴現場布設水線，並在現場架設2條水線朝起火的2樓灌救。

事發當時，鄰居都表示還有人受困屋內，消防人員不敢大意，只能緊急從2樓陽台灌救，並派消防員從1樓入內搜救，成功救出一名受困的76歲老翁，消防人員發現他時，老翁意識清楚，但肢體多處燒燙傷，生命跡象穩定。

消防人員為灌救火場，更出動梯子及電鋸直接從2樓陽台破壞鐵窗，從2樓灑水確認屋內火勢被完全撲滅，火勢在下午5時許熄滅，但屋內已被燒得一片焦黑，約30坪的2樓全毀，初步估計財物損失約60萬元，起火原因尚待相關單位進一步調查釐清。