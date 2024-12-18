聽新聞
0:00 / 0:00
火舌突竄燒穿遮雨棚！竹北巷道民宅火警 老翁全身多處燒傷送醫
新竹縣竹北市一處民宅今天下午發生住宅火警，現場火勢猛烈，火舌還從陽台竄出，直接燒穿巷道內的遮雨棚，屋內還有一名76歲的老翁一度受困，被救出時全身肢體多處燒燙傷，緊急送往竹北東元醫院急救。
據消防人員指出，下午4時許這起火警發生在竹北市中山路的一處巷道內，因巷道狹窄又是死巷，消防車無法開車進入，消防局接獲通報後，立即派遣人員趕赴現場布設水線，並在現場架設2條水線朝起火的2樓灌救。
事發當時，鄰居都表示還有人受困屋內，消防人員不敢大意，只能緊急從2樓陽台灌救，並派消防員從1樓入內搜救，成功救出一名受困的76歲老翁，消防人員發現他時，老翁意識清楚，但肢體多處燒燙傷，生命跡象穩定。
消防人員為灌救火場，更出動梯子及電鋸直接從2樓陽台破壞鐵窗，從2樓灑水確認屋內火勢被完全撲滅，火勢在下午5時許熄滅，但屋內已被燒得一片焦黑，約30坪的2樓全毀，初步估計財物損失約60萬元，起火原因尚待相關單位進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言