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北捷車廂揮刀攻擊！女碩士持美工刀劃傷高中生 依殺人未遂罪起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

具有碩士學歷的王姓女子疑因工作不順，上月8日晚間10時許，在捷運板南線上，涉嫌誤以為身旁鄭姓高中生對她不禮貌，竟在車廂內持美工刀攻擊對方，造成鄭姓高中生臉部、耳朵、頸部多處劃傷，新北地檢署今依殺人未遂罪嫌將她起訴。

檢警調查，當天晚間10點14分，王女在北捷板南線江子翠站往亞東醫院方向，持美工刀劃傷被害人頭部及臉部，隨即遭4名見義勇為的民眾合力壓制，在月台上交由警方處置。

受傷的鄭姓高中生，經送醫共受有左臉8公分、左頸1.5公分、左耳2公分撕裂傷及鼻子擦傷。當時王女辯稱，自己當天因為剛離職，覺得適應不良，因此出現幻聽，聽到有人要她殺人，當時往被害人脖子劃一刀，是在宣洩不滿情緒，看到被害人臉上的血後幻聽消失，但還是想繼續攻擊對方。

檢警查出，王女自今年10月17日至11月2日間，確實有傳訊息給自己，但於此前後或到行凶前都沒有再傳，且當時王女是以「小妹妹」稱呼幻聽的對象，後來卻是找上外型明顯是高中男生的被害人下手，顯然是在有意識下所為。

此外，檢警也查出，王女自稱長期為幻聽所苦，卻連精神科都從來沒看過，呈交給檢警的藥物，都是一般的感冒或腸胃藥。檢察官認為，她刻意在大眾捷運車廂內，朝未成年人公然行凶，因此依兒童及少年福利與權益保障法建請加重其刑。

後來警方也循線查出當時4位見義勇為、共同制伏王女的乘客，分別是廚師簡瀛祥、中醫師李主強、台北市警局警務正薛先得及從事金融業的黎姓男子，4人也各獲台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜公開表揚及免費搭乘北捷的殊榮。

北捷曾發生王姓女碩士持刀攻擊鄭姓高中生，新北地檢署依殺人未遂罪嫌將王女起訴。記者王長鼎／翻攝
北捷曾發生王姓女碩士持刀攻擊鄭姓高中生，新北地檢署依殺人未遂罪嫌將王女起訴。記者王長鼎／翻攝

北捷 捷運 板南線 殺人未遂 車廂

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