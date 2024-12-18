人行道裝電桿…電動代步車改走馬路 遭路邊車輛門突開嚇翻覆

北市62歲陳女近日使用電動代步車行經文山區景華街時，人行道上有電桿裝置而改行道路，卻因汽車駕駛55歲顏男突開車門而驚嚇翻覆，警方獲報將依雙方肇責分析研判處理。

台北市警察局文山第二分局今天發布新聞稿表示，11月30日上午11時30分獲報，轄內景華街一帶發生醫療用電動代步車的交通事故，立即派員到場處理。

經調查了解，汽車駕駛顏男於案發時在路邊停車，隨後開啟車門時未多加注意車外狀況，造成使用醫療電動代步車的陳女受到驚嚇，造成代步車翻覆，陳女因此跌落地面受傷。

由於交通法規將醫療用電動代步車視為「行人輔具」，等同行人，只能在騎樓、人行道行駛。

據了解，因案發處的人行道上有電桿裝置，造成電動代步車無法行駛於人行道上，陳女只好改行駛至道路上，情有可原。

警方初步已排除顏男酒駕，全案詢後已依交通事故成案處理，雙方詳細肇事責任，正由市警局交通警察大隊分析研判中。

文山二分局指出，醫療器材的「醫療用電動三輪車、動力式輪椅」等，因其使用目的及功能有別於一般車輛，所以視為行人活動輔助器材，行駛於道路上應遵守行人交通規則。