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隨隊爬馬博橫斷摔傷右手腕 51歲女山友疑骨折…直升機救下山
一支18人登山隊13日入山走馬博拉斯橫斷，其中一名51歲女山友，因摔傷造成右手腕疑似閉鎖性骨折，向花蓮縣消防局求援。空勤總隊接獲轉報，今天由花蓮駐地黑鷹直升機出動救援，將傷者吊掛下山就醫。
據了解，這支登山隊13日從南投東埔入山走馬博拉斯橫斷，預計8天完成，20日從花蓮玉里中平林道下山。今天是第6天，51歲盧姓女山友在花蓮縣卓溪鄉塔比拉東山附近不慎摔傷，右手腕脫臼，疑似閉鎖性骨折。
花蓮縣消防局接獲報案，由第三大隊集結地面部隊，且考量該處地形不佳，盧女手受傷無法攀爬行走，通報空勤總隊出動黑鷹直升機救援。
空勤花蓮駐地編號NA-711黑鷹直升機今天上午11時15分從花蓮機場起飛，飛往塔比拉東山，上午11:47時開始吊掛作業，將病患吊掛上機檢傷後，飛往花蓮棒興棒球場附近空地，中午12時31分降落，由救護車接駁送醫。
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