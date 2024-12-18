隨隊爬馬博橫斷摔傷右手腕 51歲女山友疑骨折…直升機救下山

一支18人登山隊13日入山走馬博拉斯橫斷，其中一名51歲女山友，因摔傷造成右手腕疑似閉鎖性骨折，向花蓮縣消防局求援。空勤總隊接獲轉報，今天由花蓮駐地黑鷹直升機出動救援，將傷者吊掛下山就醫。

據了解，這支登山隊13日從南投東埔入山走馬博拉斯橫斷，預計8天完成，20日從花蓮玉里中平林道下山。今天是第6天，51歲盧姓女山友在花蓮縣卓溪鄉塔比拉東山附近不慎摔傷，右手腕脫臼，疑似閉鎖性骨折。

花蓮縣消防局接獲報案，由第三大隊集結地面部隊，且考量該處地形不佳，盧女手受傷無法攀爬行走，通報空勤總隊出動黑鷹直升機救援。