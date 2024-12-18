快訊

全台凍番薯！7縣市低溫特報恐10度以下 一路冷到明天晚上

高雄美術館特區道路坍塌 建築工地前現7坪坑洞…警封鎖道路

敘利亞與阿富汗政權垮台比一比 美俄武器被接收...誰損失更慘重？

聽新聞
0:00 / 0:00

隨隊爬馬博橫斷摔傷右手腕 51歲女山友疑骨折…直升機救下山

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一支18人登山隊13日入山走馬博拉斯橫斷，其中一名51歲女山友，因摔傷造成右手腕疑似閉鎖性骨折，向花蓮縣消防局求援。空勤總隊接獲轉報，今天由花蓮駐地黑鷹直升機出動救援，將傷者吊掛下山就醫。

據了解，這支登山隊13日從南投東埔入山走馬博拉斯橫斷，預計8天完成，20日從花蓮玉里中平林道下山。今天是第6天，51歲盧姓女山友在花蓮縣卓溪鄉塔比拉東山附近不慎摔傷，右手腕脫臼，疑似閉鎖性骨折。

花蓮縣消防局接獲報案，由第三大隊集結地面部隊，且考量該處地形不佳，盧女手受傷無法攀爬行走，通報空勤總隊出動黑鷹直升機救援。

空勤花蓮駐地編號NA-711黑鷹直升機今天上午11時15分從花蓮機場起飛，飛往塔比拉東山，上午11:47時開始吊掛作業，將病患吊掛上機檢傷後，飛往花蓮棒興棒球場附近空地，中午12時31分降落，由救護車接駁送醫。

一名盧姓女山友隨隊爬馬博拉斯橫斷，不慎摔傷右手腕，今天由空勤黑鷹直升機吊掛救下山送醫。圖／空勤花蓮駐地提供
一名盧姓女山友隨隊爬馬博拉斯橫斷，不慎摔傷右手腕，今天由空勤黑鷹直升機吊掛救下山送醫。圖／空勤花蓮駐地提供
一名盧姓女山友隨隊爬馬博拉斯橫斷，不慎摔傷右手腕，今天由空勤黑鷹直升機救下山送醫。圖／空勤花蓮駐地提供
一名盧姓女山友隨隊爬馬博拉斯橫斷，不慎摔傷右手腕，今天由空勤黑鷹直升機救下山送醫。圖／空勤花蓮駐地提供
一名盧姓女山友隨隊爬馬博拉斯橫斷，不慎摔傷右手腕，今天由空勤黑鷹直升機救下山送醫。圖／空勤花蓮駐地提供
一名盧姓女山友隨隊爬馬博拉斯橫斷，不慎摔傷右手腕，今天由空勤黑鷹直升機救下山送醫。圖／空勤花蓮駐地提供

山友 花蓮 骨折 黑鷹直升機

延伸閱讀

花蓮旅遊寒冬又冷又長 旅宿業者嘆業務量幾乎腰斬

上海推動赴台團隊遊 花蓮旅遊業者也「充滿期待」

骨折後遺症作怪 年輕人手麻顫抖到無法用筷吃飯

影／高雄駁二動漫祭找國軍戰車直升機助陣 文化局解釋了

相關新聞

汽機車台2線碰撞！騎士受傷開車者無過失離去…仍依肇逃罪判刑

潘姓男子開車與呂男騎的機車碰撞，潘曾停車，知道呂受輕傷，但稍微停留即離去。由於肇責難判定，檢方僅起訴潘男涉嫌肇事致人受傷...

宜蘭女海邊撿石失聯...飄貢寮成腐屍 新北警比對DNA尋親

新北市貢寮區馬岡漁港礁岩處10月底發現1具女浮屍，身上並無身分證明文件。新北警鑑識中心分析失蹤人口後，發現住宜蘭的林女1...

高雄美術館特區道路坍塌 建築工地前現7坪坑洞…警封鎖道路

高雄市鼓山區美術東二路建築工地前，今天下午發生道路坍塌，出現約7坪坑洞，警方目前封鎖道路，正由施工和市府單位了解狀況。

隨隊爬馬博橫斷摔傷右手腕 51歲女山友疑骨折…直升機救下山

一支18人登山隊13日入山走馬博拉斯橫斷，其中一名51歲女山友，因摔傷造成右手腕疑似閉鎖性骨折，向花蓮縣消防局求援。空勤...

國家洗錢風險評估報告 洗防辦證實：第一名威脅是毒品販運

行政院洗錢防制辦公室今舉行「2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」發表會。法務部長鄭銘謙表示，隨著犯罪手法更新，查...

影／台南幼兒園傳虐童 至少7名幼童被巴頭、重摔、硬塞食物

台南市永康區東橋某幼兒園傳出教保員對2歲幼童「暴力巴頭、摔床上」，最近2周監視器就有7人受害，家長泣訴「震驚又心碎」，該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。