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汽機車台2線碰撞！騎士受傷開車者無過失離去…仍依肇逃罪判刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

潘姓男子開車與呂男騎的機車碰撞，潘曾停車，知道呂受輕傷，但稍微停留即離去。由於肇責難判定，檢方僅起訴潘男涉嫌肇事致人受傷逃逸罪。法官審理後認定潘男有罪，因為即使無過失，逃逸未助呂救護，且不利釐清責任，判刑3月，可易科罰金。

判決指出，潘姓男子去年6月26日下午開車，沿台2線瑞芳基隆方向行駛時，在指標76K處與同向右側，呂男騎的機車發生碰撞後，呂男人車倒地受輕傷。潘男肇事後有下車查看，明知呂男受傷，未報案及停留現場等候警方到場處理，也未施予必要救護措施或留下聯絡方式，趁機駕車離去。

警方接獲呂男報案，循線查出潘男涉案，通知到案說明後送辦。檢察官偵查時，依新北市政府車輛行車事故鑑定會鑑定結果，指兩車肇事相對駕駛行為不明，跡證不足，雙方各執一詞，無法據以鑑定，對潘男涉嫌過失傷害部分不起訴，但起訴涉嫌肇逃

基隆地方法院審理後指出，並無證據可證明潘男在這起交通事故中具有過失，依有疑唯利被告原則認定無過失，應依刑法規定減輕其刑。考量潘男明知呂男受傷，稍作停留即逕行離開現場，仍有科刑罰必要，不宜免除其刑。

法官說，潘男在事故發生後，明知呂男受傷仍離開，未幫助呂獲得醫療救護，也不利後續釐清肇事責任歸屬，行為不當。考量呂男所受傷勢為皮肉撕裂擦挫傷，自力尋求救援或受他人援助可能性高，加上無法認定潘男有肇事因素、坦承犯行，依肇事致人傷害逃逸罪判刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日。全案可上訴。

潘姓男子開車與呂男騎的機車碰撞，稍微停留即離去。基隆地院審理後，依肇事致人受傷逃逸罪判刑3月，可易科罰金。聯合報系資料照片
潘姓男子開車與呂男騎的機車碰撞，稍微停留即離去。基隆地院審理後，依肇事致人受傷逃逸罪判刑3月，可易科罰金。聯合報系資料照片

交通事故 基隆 新北 瑞芳 肇逃

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