國家洗錢風險評估報告 洗防辦證實：第一名威脅是毒品販運

行政院洗錢防制辦公室今舉行「2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」發表會。法務部長鄭銘謙表示，隨著犯罪手法更新，查緝犯罪金流越發困難，應強化國際合作；洗防辦執行秘書蘇佩鈺說，國內洗錢第一名威脅的是毒品販運。

政務委員林明昕指出，行政院已提出「國家防制洗錢打擊資恐及資武擴策略藍圖」，使防制洗錢、打擊資恐及資武擴有明確目標，隨著新興科技發展，行政院也提出「ABC」策略，以因應所面臨犯罪的挑戰。

林說，「A」是指「法規調適（Adaption）」、「B」是指「防堵犯罪（Block）、「C」則是「跨國合作（Cooperation）」。

洗防辦執秘蘇佩鈺說，在洗錢威脅方面，我國受洗錢非常高度威脅的犯罪共有10大類型，依序是毒品販運、詐欺、組織犯罪、稅務犯罪、證券犯罪、非法賭博、地下匯兌、走私、貪汙賄賂及智慧財產犯罪。

蘇說，非常高風險弱點包含國際金融業務分行(OBU) 、提供虛擬資產服務之事業或人員、本國銀行；高風險弱點有國際證券業務分公司（OSU）、外國銀行在台分行、國際保險業務分公司（OIU）、證券商、銀樓業、辦理儲金匯兌之郵政機構、人壽保險公司、會計師、律師、提供第三方支付服務的事業或人員、不動產經紀業、農業金融機構。

她說，資恐威脅方面我國屬低度風險，資武擴風險在北韓部分的風險評等是中度，伊朗部分評等是低度。

法務部表示，我國身為亞太防制洗錢組織（APG）的創始會員國，一向遵循防制洗錢金融行動工作組織頒定的防制洗錢、打擊資恐及資武擴國際規範，2018年起，洗錢防制辦公室以每3年為期統籌進行風險評估。

洗防辦指出，今年共有53個公部門機關、23個私部門機構在國內外專家協助下，全面評估當前台灣所面臨的風險全貌，本月初正式確認評估結果。

此外，洗防辦已更新Podcast 節目計5集，邀請林明昕、鄭銘謙、檢察總長邢泰釗、金管會副主委陳彥良、調查局局長陳白立分別就國家層面、執法層面以及金融監理層面說明洗錢防制的最新趨勢。