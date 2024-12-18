高齡化社會來臨 桃消前進長照機構演練強化災害應變

隨著高齡化社會到來，長照、安養機構日益增加，而照顧對象多為避難弱者，收容避難弱勢族群場所的消防安全措施尤為重要。桃園市消防局三民分隊今上午於桃園區坤宏老人長期照顧中心進行搶救演練，提升救援效率，並透過自衛消防編組演練，強化場所人員的災時應變能力。

今消防人員演練情境模擬2樓住民寢室起火，長照中心員工立即啟動自衛消防編組，通報、滅火及避難引導班依照編組任務各司其職，過程中通報班操作「119火災通報裝置」通報消防局，由於住民人數眾多，多數員工也擔任避難引導班，協助住民避難疏散；消防局獲報後派遣大量人車前往救災，到達現場後立即掌握場所資訊，並展開救援行動。

坤宏老人長期照顧中心目前收容約70名長者，其中多位行動不便，第一時間需依賴照服員協助逃生。本次演練著重於「避難弱者」的避難疏散原則，人員優先將起火區劃內的住民，「水平避難」至相對安全的等待救援空間，並同步通報消防局撤離及待救狀況；消防人員到場後，立即啟動大隊幕僚作業及大量傷病患事故應變機制，發揮救災專業能力，迅速地穩定現場。

桃園市消防局第一大隊長賴志忠表示，收容避難弱勢族群場所發生緊急危難時，員工的初期應變最為關鍵，迅速啟動自衛消防編組，降低災害帶來的損失及影響；同時也透過此次演練，讓消防人員熟悉場所特性及風險，並提升場所與消防隊救災的默契與配合。