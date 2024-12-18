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三重有女員工在老闆健康食品中加料 警：未提告

中央社／ 新北18日電

新北市三重區某食品工廠日前發生女員工在蔡姓老闆的健康食品中加料，過程被廠內監視器拍下，引發安全疑慮，警方獲報到場了解，初步了解是加了砂糖，但相關人並未提告。

據了解，這名女員工在辦公室內，在蔡姓老闆的蛋白素的健康食品中添加不明粉末，蔡男經辦公室內監視畫面中發現後，立即報警來了解。這名女員工雖稱是添加砂糖，但蔡男並未對女員工提告。

三重警分局以訊息說明，有關網傳公司員工於公司保健食品內添加疑似砂糖粉末之部分，由於該行為未造成傷害，且經員警到場了解狀況後，公司負責人及員工均認為該添加物為砂糖，非屬對人體有害相關物質。

警方表示，由於相關人員均未提出相關告訴，且雙方對於添加內容物為砂糖物質無疑義，全案僅為雙方糾紛爭議行為，尚未進入刑事偵查程序，若當事人雙方後續對於添加物質有疑義，可將檢體送驗後，檢具相關證明文件向警方提出告訴，分局將依規定受理，介入偵辦。

衛生局表示，由於員工於他人個人物品添加不明粉末，所涉刑事責任由警方調查，但因這家工廠是團膳業者，涉及食安，因此，衛生局仍將會派員稽查，以了解該場域製備場所的衛生安全。

三重 衛生局

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