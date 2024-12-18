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彰化議員楊竣程服務處遭射擊 外甥等6人被判刑

中央社／ 彰化18日電

國民黨彰化縣議員楊竣程與曾姓外甥有債務糾紛，外甥於4月率眾持空氣槍、鋁棒破壞議員服務處，引起地方關注；彰化地方法院近日將外甥等6人依攜帶凶器強暴罪各處有期徒刑6月。

台灣彰化地方法院判決書指出，曾姓外甥因不滿舅舅楊竣程未清償債務，於今年4月7日凌晨1時35分，與5名友人一同前往楊竣程位於鹿港鎮議員服務處。

曾姓外甥先在車上架設手機錄影，隨即持無殺傷力的空氣槍從對向馬路奔至服務處鐵門前，開槍射擊鐵門致凹陷；其餘友人則從車輛後車廂拿出鋁棒，敲擊服務處鐵門及門口盆栽。楊竣程針對曾男等人毀損行為未提告。

法官指出，曾姓被告僅因與被害人有金錢糾紛，竟與其餘被告前往被害人服務處犯行，對公眾安寧及社會安全秩序造成相當程度滋擾。

法官考量6人均坦承犯行，態度良好等，將6人依共同犯意圖供行使之用而攜帶凶器，在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪，各處有期徒刑6月，可易科罰金。全案可上訴。

被害人 議員

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