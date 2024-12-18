宜蘭女海邊撿石失聯...飄貢寮成腐屍 新北警比對DNA尋親

新北市貢寮區馬岡漁港礁岩處10月底發現1具女浮屍，身上並無身分證明文件。新北警鑑識中心分析失蹤人口後，發現住宜蘭的林女10月中失聯，特徵與發現的浮屍相符，經連繫家屬採集DNA比對，確認該具浮屍就是林女，協助家屬1個月內找回親人。

據了解，獨居在宜蘭縣東山鄉的50歲林女，平時興趣就是到海濱撿石頭。10月時林女開車至蘇澳海濱後就此失聯，家屬10月22日前往探視時發現林女失蹤立即報警。警方追查後在蘇澳海灘發現林女車輛，但人已不見蹤影，懷疑林女可能因颱風天外出發生意外。

10月下旬新北市警方在貢寮區馬岡漁港礁岩發現1具女性浮屍，遺體卡在礁石縫隙腐爛嚴重，導致面部模糊無法辨識，加上遺體身上未發現身分證明文件，因此暫以無名屍方式移至基隆殯儀館冰存。新北警鑑識中心運用大數據分析可能之失蹤人口。發現家住宜蘭的林女10月中開車至蘇澳海濱後便從此消失未歸，研判貢寮區馬岡漁港發現之浮屍可能是自宜蘭蘇澳落水漂流而來的林女。