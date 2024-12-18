快訊

台南幼兒園傳虐童！至少7童被巴頭、重摔 母見兒被硬塞食物「躲角落哭」心碎

日本版Metoo紀錄片：伊藤詩織《黑箱日記》有望問鼎奧斯卡

日本神戶地鐵驚傳女子隨機砍人！7旬老婦背部被砍傷送醫

屏東砂石車司機下車未拉手煞 車體滑行遭碾亡

中央社／ 屏東縣18日電

屏東縣高樹鄉今天1名砂石車駕駛不明原因自撞路旁邊坡，未拉手煞車即下車檢查，車體向後滑行遭碾。警消人員到場時男性駕駛已明顯死亡，詳細事故原因調查中。

屏東縣政府警察局里港分局新南派出所長陳志欣接受媒體訪問表示，50歲司機李男駕駛砂石車行駛於高樹鄉堤防路，不明原因自撞路旁邊坡。該司機疑似下車查看車體損壞情況時，手煞車未拉起，導致車體滑行，被砂石車壓倒於車輪下。

陳志欣說，李男趴在車底查看左側車輪，車體往後滑行時壓到李男手臂，警方到場時他已明顯死亡，全案依規定處理，詳細事故原因調查中，並報請屏東地方檢察署相驗釐清。

屏東縣政府消防局表示，今天早上9時50分受理高樹鄉高樹大橋往高美大橋方向砂石車車禍案，派遣高樹及里港分隊救護車及救助器材車共計3車6人前往，由高樹分隊長戴乾能帶隊。早上10時25分高樹分隊回報現場患者已明顯死亡，家屬拒絕送醫。

屏東縣政府 死亡 砂石

延伸閱讀

屏東砂石車自撞 司機下車查看疑未拉起手煞車...慘死輪下

颱風後屏東大武部落出現稀客海鳥 動物之家救治野放

颱風吹來稀有海鳥 野灣救治1個月屏東野放

高雄砂石車司機趴在車斗下修理 慘遭壓住頭部變形死亡

相關新聞

影／台南幼兒園傳虐童 至少7名幼童被巴頭、重摔、硬塞食物

台南市永康區東橋某幼兒園傳出教保員對2歲幼童「暴力巴頭、摔床上」，最近2周監視器就有7人受害，家長泣訴「震驚又心碎」，該...

宜蘭女海邊撿石失聯...飄貢寮成腐屍 新北警比對DNA尋親

新北市貢寮區馬岡漁港礁岩處10月底發現1具女浮屍，身上並無身分證明文件。新北警鑑識中心分析失蹤人口後，發現住宜蘭的林女1...

汽機車台2線碰撞！騎士受傷開車者無過失離去…仍依肇逃罪判刑

潘姓男子開車與呂男騎的機車碰撞，潘曾停車，知道呂受輕傷，但稍微停留即離去。由於肇責難判定，檢方僅起訴潘男涉嫌肇事致人受傷...

國家洗錢風險評估報告 洗防辦證實：第一名威脅是毒品販運

行政院洗錢防制辦公室今舉行「2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」發表會。法務部長鄭銘謙表示，隨著犯罪手法更新，查...

高雄毒駕又一樁 男吸喪屍菸彈後開車連撞路邊4輛機車釀2傷

高雄毒駕肇事又一樁。劉姓男子昨晚使用過含有依托咪酯成分的煙彈，半小時後連撞路邊4輛機車，致2名女子受傷。警方在他車內搜出...

屏東砂石車自撞 司機下車查看疑未拉起手煞車...慘死輪下

砂石車司機李姓男子今上午近10點行駛屏東縣高樹鄉提防路不明原因自撞路旁後，疑下車查看車體損壞情況，手煞車未拉起，導致車體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。