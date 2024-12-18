新北馬崗漁港無名屍 警DNA比對確認身分
新北市貢寮區馬崗漁港礁岩10月下旬發現1具女性浮屍，面部難以辨認、無身分證明文件，以無名屍暫存。新北警分析失蹤人口、採集DNA比對，確認是失蹤的林姓女子。
新北市政府警察局刑事鑑識中心今天新聞稿指出，63年次林女居住在宜蘭冬山，10月中開車到蘇澳海濱後未歸且音訊全無，家屬著急報案。家屬說，林女平時興趣是到海濱撿拾石頭，可能因為颱風天外出發生意外。
新北警局鑑識中心表示，經交叉分析相關資訊後，研判貢寮馬崗漁港發現的遺體可能是林女，主動聯繫家屬採集檢體，經DNA比對後確認林女身分。
新北警局鑑識中心主任簡孟輝說，「幫民眾找回牽掛的家人，是身為警察能做也該做的事」，讓失蹤人口落葉歸根是往生者家屬最大心願。
新北警局鑑識中心表示，民眾家中如有親人失蹤仍未尋獲，可向新北警局申請採樣DNA進行比對，尋人過程中多一種管道就多一次機會，讓身分不明人口能早日返家。
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