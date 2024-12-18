高雄毒駕又一樁 男吸喪屍菸彈後開車連撞路邊4輛機車釀2傷

高雄毒駕肇事又一樁。劉姓男子昨晚使用過含有依托咪酯成分的煙彈，半小時後連撞路邊4輛機車，致2名女子受傷。警方在他車內搜出1盒依托咪酯菸彈，依公共危險、傷害罪嫌移送法辦。

據了解，劉姓男子（41歲）昨晚9時許開車經過高雄市鳳山區青年一路與文衡路口，突然偏向撞向路邊停放4輛機車，造成機車女騎士劉姓女子（25歲）和胡姓婦人（64歲）手腳挫傷。

警方據報到場，發現劉男精神恍惚且不願下車，警方強制將他拉下車，他同意警方搜索，員警才在車內發現1盒含依托咪酯成分的菸彈，共25個菸彈，另有1個使用過的煙彈。