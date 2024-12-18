高雄毒駕又一樁 男吸喪屍菸彈後開車連撞路邊4輛機車釀2傷
高雄毒駕肇事又一樁。劉姓男子昨晚使用過含有依托咪酯成分的煙彈，半小時後連撞路邊4輛機車，致2名女子受傷。警方在他車內搜出1盒依托咪酯菸彈，依公共危險、傷害罪嫌移送法辦。
據了解，劉姓男子（41歲）昨晚9時許開車經過高雄市鳳山區青年一路與文衡路口，突然偏向撞向路邊停放4輛機車，造成機車女騎士劉姓女子（25歲）和胡姓婦人（64歲）手腳挫傷。
警方據報到場，發現劉男精神恍惚且不願下車，警方強制將他拉下車，他同意警方搜索，員警才在車內發現1盒含依托咪酯成分的菸彈，共25個菸彈，另有1個使用過的煙彈。
劉男稱他車禍前半小時，曾抽過用菸彈後開車上路，警方依違反毒品防制條例、公共危險罪嫌將他移送法辦。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言