高雄毒駕男拒檢衝撞警車釀3警傷 吃11張罰單可罰37萬

高雄市警仁武分局員警今天凌晨追逐李姓男子，支援警車3名員警遭李開車衝撞受傷，警方檢視李男逃捕時多次違規，共對他開出11張罰單，可罰金額高達37萬3800元。

警方表示，李姓男子（33歲）不僅拒檢逃逸，還拒檢衝撞警車致人受傷，逃竄時5次闖紅燈、2次紅燈迴轉、1次蛇行危險駕駛，另毒駕致人受傷1張，警方共對他開出11張罰單，總金額可達37萬3800元，且須吊扣牌照2年、吊銷駕照。

據了解，李姓男子以前也曾涉毒品案出入監獄，今天凌晨4時許，他在車上涉嫌攜帶海洛因、依托咪酯與安非他命約等毒品，涉嫌吸毒後將轎車停在高雄市仁武區八德北路，因為熄火又遲遲不起動，引起巡邏經過的仁武警分局仁武派出所員警注意。

員警覺得可疑，下車上前敲李男的車窗，要他下車受檢。李一開窗，員警便發覺車內有疑似毒品味道，要求駕駛李男下車，不料李男卻突然加速竄逃。

員警立即乘警車追去，發現李男沿途蛇行、迴轉、闖紅燈企圖甩開警方追緝，立即通報線上巡邏員警支援。

約追逐3公里，支援的仁武派出所另輛警車在仁武區鳳仁路與水管路，停在路上攔阻李男的轎車，不料，李男竟涉嫌衝撞警車，導致警車車頭凹陷，安全氣囊爆開，車上3名支援員警潘姓、張姓警員與張姓女警受傷。李輕微擦傷、轎車也損毀，被原先追逐他的員警逮捕，全案依公共危險罪及妨害公務罪嫌移送法辦。

3名受傷員警經救護車送高雄榮總醫院急救，分別頭部及手腳擦挫傷，意識清楚，因擔心腦震盪暫留院觀察。