鬼月送煞安排13人跳海、7女燒紙錢釀3溺斃 新屋宮廟負責人判2年刑

桃園市新屋區「紅毛港聖母宮」2022年8月13日（農曆7月）深夜至永安漁港綠色隧道海灘舉辦放水燈、送王船的中元普度儀式，大批信眾扛神轎入海，結果3人溺斃1人受傷悲劇，桃園地院認為號召舉辦夜間送煞活動，卻又未做安全措施的宮廟實際負責人魏吉成犯過失致死罪，判2年徒刑。檢察官上訴，台灣高等法院今駁回。

魏吉成是桃園市新屋區紅毛港聖母宮實質負責人，2022年8月12日晚間臨時決定隔天要舉行送煞活動，號召信眾到聖母宮聚集，前往漂流木公園間的海岸，由信徒扛神轎送王船入海。

魏委由陳俊生於當晚10點在聖母宮「三子的小幫手」LINE群組發送「明天晚上八點半廟集合要水路送魂」訊息，活動有20人參加，13名男眾分別負責扛神轎送王船入海、為王船點火或在旁戒護，7名女眾則在岸上燒紙錢。

8月13日晚間11點送煞時，陳俊生、紀姓少年、呂宗霖、詹益裕等人未穿救生衣就扛神轎入海，結果溺水，因現場無救生設備、救生員，照明也不足，未能及時將陳、紀、呂及詹4人救起，陳等3人均因溺水窒息亡，詹則有急性肺水腫、吸入性肺炎、橫紋肌溶解症等傷害。

桃院認為，魏夜間送煞活動，對下水者就應負維護安全義務，卻未準備或要求下水信徒著救生衣，也未設置救生圈、繩及充分照明等救生設備、聘救生員到場，魏犯後雖坦承犯行，但未與告訴人和解，量處2年徒刑。