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鬼月送煞安排13人跳海、7女燒紙錢釀3溺斃 新屋宮廟負責人判2年刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

桃園市新屋區「紅毛港聖母宮」2022年8月13日（農曆7月）深夜至永安漁港綠色隧道海灘舉辦放水燈、送王船的中元普度儀式，大批信眾扛神轎入海，結果3人溺斃1人受傷悲劇，桃園地院認為號召舉辦夜間送煞活動，卻又未做安全措施的宮廟實際負責人魏吉成犯過失致死罪，判2年徒刑。檢察官上訴，台灣高等法院今駁回。

魏吉成是桃園市新屋區紅毛港聖母宮實質負責人，2022年8月12日晚間臨時決定隔天要舉行送煞活動，號召信眾到聖母宮聚集，前往漂流木公園間的海岸，由信徒扛神轎送王船入海。

魏委由陳俊生於當晚10點在聖母宮「三子的小幫手」LINE群組發送「明天晚上八點半廟集合要水路送魂」訊息，活動有20人參加，13名男眾分別負責扛神轎送王船入海、為王船點火或在旁戒護，7名女眾則在岸上燒紙錢。

8月13日晚間11點送煞時，陳俊生、紀姓少年、呂宗霖、詹益裕等人未穿救生衣就扛神轎入海，結果溺水，因現場無救生設備、救生員，照明也不足，未能及時將陳、紀、呂及詹4人救起，陳等3人均因溺水窒息亡，詹則有急性肺水腫、吸入性肺炎、橫紋肌溶解症等傷害。

桃院認為，魏夜間送煞活動，對下水者就應負維護安全義務，卻未準備或要求下水信徒著救生衣，也未設置救生圈、繩及充分照明等救生設備、聘救生員到場，魏犯後雖坦承犯行，但未與告訴人和解，量處2年徒刑。

高院認為，一審科刑已審酌魏吉成違反的義務，致3人死亡、1人受傷，使死者家屬承受天人永隔的莫大傷痛，兼衡他的職業、教育、智識程度、家庭經濟、生活狀況、品行、與被害人關係、違反義務及過失程度等，判2年徒刑允當，並沒有檢察官所稱判決違背法令的情形，因此駁回。

桃園市新屋區「紅毛港聖母宮」2022年8月13日（農曆7月）深夜至永安漁港綠色隧道海灘舉辦放水燈、送王船的中元普度儀式，大批信眾扛神轎入海，卻造成3人溺斃1人受傷悲劇。圖／聯合報系資料照
桃園市新屋區「紅毛港聖母宮」2022年8月13日（農曆7月）深夜至永安漁港綠色隧道海灘舉辦放水燈、送王船的中元普度儀式，大批信眾扛神轎入海，卻造成3人溺斃1人受傷悲劇。圖／聯合報系資料照

桃園地院 檢察官 王船

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